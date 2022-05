Hương Giang nói gì khi Phạm Kiên gọi điện đòi bỏ giải về quê vì áp lực

Với chiến thắng ở The Next Gentleman, Phạm Kiên nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, cho rằng chàng trai sinh năm 2000 này không xứng đáng với vị trí quán quân. Thậm chí nhiều người bình luận Phạm Kiên mờ nhạt hơn hẳn so với hai á quân, ở cả đêm chung kết và trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Tại chương trình Hot Trend, bên cạnh những chia sẻ về các kế hoạch cá nhân, Phạm Kiên còn mạnh dạn gọi điện cho Hương Giang xin phép rút khỏi showbiz, trở về quê nhà và tiếp tục việc học. Anh rụt rè trình bày lý do là "không chịu nổi áp lực dư luận". Trong khi đó Hương Giang vừa nghe xong lý do từ Phạm Kiên liền "chửi" học trò vớ vẩn và đáp lại "Bốn trăm triệu tiền thưởng không xài thì đưa đây chị xài".

Người đẹp nói thêm: "Ai dám nói em không xứng đáng. Xứng đáng hay không là do người ta chấm. Mười một người từ nước ngoài được mời về chấm luôn chứ có ít đâu".





Tất nhiên đây chỉ là cuộc gọi thử lòng Hương Giang của Phạm Kiên trong thử thách mà chương trình và khán giả đặt ra. Cuộc gọi này sẽ đi về đâu? Phạm Kiên sẽ trả lời thế nào trước những chia sẻ của Hương Giang? Chi tiết mời theo dõi video!