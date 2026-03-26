Hướng tới đột phá công nghệ giấy nền polymer đa lớp

Cuộc gặp được đánh giá là bước tiến quan trọng trong lộ trình hướng tới thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa hai bên trong lĩnh vực công nghệ vật liệu và bảo an tiền tệ.

Tham dự buổi làm việc, ông Peter Muhlfeder, Phó chủ tịch Tập đoàn, đã trực tiếp tham quan nhà máy sản xuất của Q&T tại Hòa Lạc trước khi bước vào phiên thảo luận chính thức. Đại diện phía đối tác Đức bày tỏ sự ấn tượng với quy mô đầu tư và mức độ hiện đại của dây chuyền sản xuất. Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, đây là một trong những nhà máy mới nhất trong lĩnh vực sản xuất giấy nền polymer trên thế giới, được xây dựng sau khoảng 20 năm so với các cơ sở tiền nhiệm cùng ngành.

Chủ tịch Q&T Việt Nam giới thiệu dây chuyền sản xuất với đại diện LEONHARD KURZ

Ông Lương Ngọc Anh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Q&T Việt Nam, cho biết việc hợp tác với LEONHARD KURZ mang ý nghĩa chiến lược, có thể giúp doanh nghiệp nội địa nâng tầm vị thế trên thị trường quốc tế. "Chúng tôi đang đứng trước cơ hội bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới, nơi công nghệ và uy tín quốc tế đóng vai trò quyết định", ông nói.

Một trong những trọng tâm hợp tác là công nghệ tích hợp yếu tố bảo an trực tiếp vào bên trong cấu trúc giấy nền polymer, còn gọi là embedded foil. Đây là giải pháp cho phép các yếu tố bảo an không chỉ nằm trên bề mặt mà trở thành một phần cấu thành vật liệu, không thể tách rời mà không làm hỏng toàn bộ tờ tiền. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực chống giả, đặc biệt trong bối cảnh các phương thức làm giả ngày càng tinh vi.

Ông Peter Muhlfeder tham quan nhà máy và đánh giá cao công nghệ hiện đại của Q&T

Hiện nay, không nhiều nhà sản xuất trên thế giới có khả năng làm chủ công nghệ này ở quy mô công nghiệp. Việc Q&T theo đuổi hướng đi tích hợp sâu yếu tố bảo an vào vật liệu được xem là chiến lược khác biệt, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Bên cạnh đó, sự kết hợp với công nghệ KINEGRAM® - một trong những giải pháp bảo an quang học được sử dụng rộng rãi trên thế giới - được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể độ tin cậy của sản phẩm. Theo thông tin từ doanh nghiệp, KINEGRAM® hiện đã được ứng dụng tại hơn 60 ngân hàng trung ương, trở thành một trong những tiêu chuẩn bảo an quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ và giấy tờ có giá.

Trong quá trình làm việc, hai bên cũng trao đổi về các điều khoản hợp tác mang tính chiến lược. Đáng chú ý, LEONHARD KURZ dự kiến sẽ đóng vai trò như một kênh quảng bá và hỗ trợ thương mại cho Q&T trong việc tiếp cận mạng lưới khách hàng toàn cầu, đặc biệt là các ngân hàng trung ương. Điều này có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam rút ngắn đáng kể thời gian thâm nhập thị trường quốc tế - vốn là một rào cản lớn đối với các nhà sản xuất mới.

Ngoài ra, các nội dung thảo luận còn bao gồm khả năng phối hợp trong các dự án đấu thầu quốc tế, nơi LEONHARD KURZ có thể tham gia cùng Q&T trong các buổi thuyết trình kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Hoàng Giang trao bằng Sáng chế độc quyền cho Q&T năm 2022

Một điểm đáng chú ý khác là định hướng hợp tác theo hướng "độc quyền ngược" - theo đó, các yếu tố bảo an KINEGRAM® tích hợp bên trong giấy nền polymer sẽ được phát triển riêng cho Q&T, thay vì cung cấp đại trà cho nhiều đối tác. Nếu được thực hiện, đây sẽ là cơ chế giúp bảo vệ lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trước các đối thủ quốc tế.

Theo các chuyên gia, trong chuỗi cung ứng tiền tệ toàn cầu, các công đoạn thường được phân tách rõ ràng, bao gồm sản xuất giấy nền, tích hợp bảo an, in ấn và hoàn thiện. Tuy nhiên, với công nghệ tích hợp mới, ranh giới giữa các công đoạn này có thể được rút ngắn, tạo ra một sản phẩm tích hợp nhiều lớp giá trị. Điều này cho phép doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp nguyên liệu, mà có thể trở thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể.

Đối với Q&T, đây là cơ hội để chuyển đổi mô hình kinh doanh, từ một nhà sản xuất vật liệu sang doanh nghiệp cung cấp giải pháp bảo an tích hợp - một phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng.

Song song với đó, việc phát triển giấy nền polymer tích hợp yếu tố bảo an cũng mở ra khả năng tiếp cận các thị trường mới, đặc biệt là những quốc gia đang trong quá trình hiện đại hóa hệ thống tiền tệ.

Đội ngũ kỹ thuật Q&T tại dây chuyền sản xuất giấy nền đa lớp nhập khẩu từ Đức

Q&T Việt Nam cho biết, nếu hợp tác được triển khai đúng lộ trình, doanh nghiệp có thể đạt được nhiều lợi ích quan trọng trên 3 phương diện chính.

Thứ nhất là về công nghệ và nghiên cứu - phát triển (R&D), với cơ hội tiếp cận tri thức và kinh nghiệm từ đối tác quốc tế.

Thứ hai là về sở hữu trí tuệ, đảm bảo bảo vệ các công nghệ lõi do doanh nghiệp tự phát triển.

Thứ ba là về pháp lý, góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp trong nước khi tham gia các dự án liên quan đến lĩnh vực tiền tệ.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, sự hợp tác giữa một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và một tập đoàn quốc tế giàu kinh nghiệm như LEONHARD KURZ được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến mới không chỉ cho riêng doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao năng lực của ngành công nghiệp vật liệu và công nghệ bảo an trong nước.