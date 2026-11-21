Trả lời báo chí về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 một lần nữa khẳng định sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ ở cấp cao nhất của Việt Nam đối với hợp tác APEC, cũng như sự ủng hộ chân thành đối với Trung Quốc trên cương vị chủ nhà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 ẢNH: TTXVN

"Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được các thành viên APEC đánh giá cao, đặc biệt được lãnh đạo Trung Quốc ghi nhận là sự thể hiện mức độ coi trọng cao nhất của Việt Nam đối với Năm APEC 2026", ông Trung khẳng định.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam tham gia Năm APEC 2026 không chỉ với tư cách là một thành viên chủ động, tích cực của diễn đàn mà còn với tâm thế và trách nhiệm của chủ nhà APEC 2027.

"Sự tham gia của Việt Nam thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại của đất nước, mục tiêu phát triển cao, bền vững trong kỷ nguyên mới và mong muốn đóng góp ngày càng lớn hơn vào tương lai chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Bộ trưởng chia sẻ.

Việt Nam đã chủ động, tích cực đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2026. Trong năm qua, các bộ, ngành Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, ủng hộ chủ nhà Trung Quốc, tích cực đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ trì, điều phối tại các cơ chế hợp tác của APEC, thúc đẩy đồng thuận chung.

"Đây cũng là bước cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc tháng 4.2026 về phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm APEC 2026 và 2027. Các địa phương Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp với các đối tác Trung Quốc và các thành viên APEC trong quá trình này", ông Trung khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC ẢNH: TTXVN

Việt Nam đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn và các mục tiêu phát triển cao, bền vững của đất nước, gắn kết ưu tiên phát triển của Việt Nam với lợi ích, tương lai chung của khu vực và hợp tác APEC.

"Là nhà lãnh đạo đầu tiên phát biểu sau phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình của chủ nhà Trung Quốc tại phiên thảo luận của Hội nghị cấp cao APEC, đồng thời có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về chuyển biến của thời đại, con đường và lựa chọn chiến lược của APEC, khẳng định cam kết của Việt Nam cùng các thành viên xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, gắn kết, tự cường và thịnh vượng", ông Trung chia sẻ.

Việt Nam đã khẳng định sự sẵn sàng để tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, tạo niềm tin và hứng khởi cho các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, chủ đề và ưu tiên của Năm APEC 2027 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ các thành viên bởi vừa bảo đảm tính kế thừa, nhất quán với các mục tiêu dài hạn của APEC, vừa đón bắt những xu thế phát triển mới và đáp ứng nhu cầu phát triển của các nền kinh tế.

"Thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, mở rộng không gian hợp tác phục vụ phát triển đất nước, đồng thời lắng nghe ý kiến và tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên đối với chương trình nghị sự APEC 2027", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ẢNH: BNG

"Có thể nói, Năm APEC 2027 tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng cao của các nền kinh tế thành viên và cộng đồng quốc tế. Đây vừa là sự ghi nhận đối với uy tín, vị thế và những đóng góp của Việt Nam, vừa là nguồn động viên để chúng ta tổ chức thành công một Năm APEC 2027 với dấu ấn Việt Nam, mang lại những lợi ích thiết thực và giá trị lâu dài cho khu vực", Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng, những kết quả quan trọng, toàn diện của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, tạo nền tảng và động lực mới để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của mỗi nước cũng như hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực.