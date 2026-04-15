Hương Tràm: Khởi động 'Phao cứu sinh' để tái sinh trong năm 2026
Hữu Tín - Anh Thư
15/04/2026 20:00 GMT+7

Hương Tràm mở đầu series 'Bàn bạc' của Báo Thanh Niên bằng những chia sẻ thẳng thắn về hành trình âm nhạc nhiều dấu ấn, từ ánh hào quang của loạt hit trăm triệu view đến quyết định tạm dừng sự nghiệp để du học. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng hé lộ kế hoạch trở lại đầy tham vọng trong năm 2026.

Hương Tràm tiết lộ lý do rời đi khi đang đỉnh cao

Hương Tràm sinh năm 1995, quê Nghệ An, là một trong những giọng ca nội lực hiếm có của V-pop. Cô đăng quang Quán quân The Voice mùa đầu tiên khi mới 17 tuổi, nhanh chóng khẳng định vị trí ca sĩ thực lực với loạt bản hit đình đám như Ngốc, Cho em gần anh thêm chút nữa, Em gái mưa, Duyên mình lỡ… và được khán giả ưu ái gọi là "công chúa ballad".

Hương Tràm tái xuất với hình ảnh trưởng thành, chín chắn với album Phao cứu sinh. Nữ ca sĩ cho biết cô không làm nhạc để thành 'hit', mà làm nhạc để thành thật

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ ca sĩ 9X gây bất ngờ khi quyết định tạm dừng hoạt động để sang Mỹ du học. Sau thời gian dài vắng bóng, cô trở lại với nghệ danh Charmy Pham, tái ngộ khán giả qua các dự án âm nhạc như Phao cứu sinh, MV Ước anh nhiều nỗi buồn.

Hương Tràm tiết lộ kế hoạch tái xuất năm 2026

Sự xuất hiện của Hương Tràm trong chương trình Bàn bạc không chỉ là dịp để nữ ca sĩ Nghệ An nhìn lại thời kỳ hoàng kim với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là cơ hội chia sẻ những câu chuyện hậu trường chưa từng tiết lộ trong hành trình làm nghề. Tại trường quay Báo Thanh Niên, giọng ca Em gái mưa cũng lần đầu hé lộ kế hoạch ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới, hứa hẹn mang phong cách hoàn toàn khác biệt.

Một Hương Tràm trưởng thành, bản lĩnh và đầy mới mẻ cùng với các thử thách của chương trình được phát sóng trên Thanh Niên Online, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube và TikTok iHay TV.

Tin liên quan

Vẻ ngoài của Hương Tràm ở tuổi 30, bất ngờ nhắc đến Trấn Thành

Vẻ ngoài của Hương Tràm ở tuổi 30, bất ngờ nhắc đến Trấn Thành

Sau khi trở về nước, Hương Tràm theo đuổi phong cách trẻ trung, ngọt ngào để phù hợp thị trường Việt Nam. Trong đêm nhạc riêng, Hương Tràm bất ngờ bày tỏ tình cảm của mình đối với bộ phim của Trấn Thành.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
