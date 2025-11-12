Hương Tràm ra sao sau hơn một năm về Việt Nam?

Ê kíp sốc khi nghe bài hát mới của Hương Tràm

Tối 11.11, Hương Tràm trình làng MV Ước anh nhiều nỗi buồn, ca khúc được chấp bút với nhạc sĩ Hùng Quân. Đây vẫn là một bản nhạc ballad nhẹ nhàng nhưng cũng đầy day dứt kể về một chuyện tình không thành. Trở lại với dòng nhạc sở trường, Hương Tràm không chỉ khiến người nghe thổn thức mà còn bất ngờ với phần ca từ.

Trước khi ca khúc chính thức ra mắt, một phần lời của bài Ước anh nhiều nỗi buồn từng "gây sốt" vào ngày Halloween Ảnh: NVCC

Hương Tràm chia sẻ: "Mặc dù có chút lo lắng khi ra mắt một chủ đề chân thực như thế, nhưng tôi tin rằng quý vị khán giả yêu nhạc của mình sẽ thấu hiểu và đón nhận. Ngay khi tôi mở demo cho ê kíp nghe, mọi người đã sốc bởi phần lời quá trực diện của ca khúc. Mọi người đều biết rằng trước đây, tôi thường hát những ca khúc có lời thơ mộng, mang tính ẩn dụ cao. Tuy nhiên, tôi cảm nhận tại thời điểm này, khán giả thích đối diện với những điều chân thực và thực tế, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Đó là lý do tôi quyết định thử nghiệm với những điều mà mình chưa bao giờ làm trong âm nhạc".

Bên cạnh đó, Hương Tràm nhấn mạnh bài hát không cổ xúy cho những suy nghĩ thù hằn trong tình yêu. Thay vào đó, cô chỉ muốn diễn tả cảm xúc đau khổ nhất của một người khi bị phản bội. Theo chủ nhân hit Em gái mưa, cô đã bị thu hút ngay từ lúc nghe demo của bài hát này. Và đây cũng những xúc cảm mới lạ mà nữ ca sĩ 9X chưa từng trải qua dù đã trình bày nhiều ca khúc ballad.

Hương Tràm tình tứ với Trần Ngọc Vàng Ảnh: NVCC

Trong MV mới, Hương Tràm mời Trần Ngọc Vàng và Lan Thy cùng cô kể câu chuyện tình yêu đầy day dứt này. Xuyên suốt MV, người xem luôn nghĩ rằng nhân vật của Hương Tràm trả thù người yêu một cách cực đoan vì đã làm tổn thương cô. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì khán giả nhận ra rằng đó chỉ là những ảo tưởng mà cô tự vẽ ra.

Trong quá trình thực hiện sản phẩm này, Hương Tràm thừa nhận có những lúc cô cảm thấy hụt hẫng giống như nhân vật của mình. Cô tâm sự: "Tôi nghĩ nếu điều đó xảy ra ngoài đời thực, nỗi đau sẽ vô cùng lớn. Dù đã biết chàng trai này làm mình tổn thương, nhưng việc vẫn quyết định đi đến tận cùng để nhìn thấy sự phản bội đó sẽ khiến mình đau đớn đến tột cùng. Tôi muốn mọi người hãy xem ca khúc này như một cách để giải tỏa. Con người, đặc biệt là phụ nữ, có những lúc yếu lòng và cần được bộc lộ, dù chỉ là một khoảnh khắc tức thời. Chúng ta đừng bao giờ cố gắng che giấu sự mềm yếu của mình. Hãy cứ bộc lộ hết những cảm xúc hỗn độn, bởi sự hỗn độn đó mới chứng minh chúng ta là con người".

Sau hơn một năm trở về Việt Nam, Hương Tràm liên tục xuất hiện ở các phòng trà và sân khấu lớn. Bên cạnh việc gửi đến khán giả những bản ballad quen thuộc, quán quân Giọng hát Việt 2012 còn tự tin thể hiện vũ đạo. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ về chuyện ca hát và hiếm nhắc về đời tư sau tin đồn bí mật sinh con ở Mỹ.