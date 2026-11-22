Kích cầu mua sắm cuối năm với tiêu chí "hàng tuyển – giá tốt" nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa trong mùa siêu ưu đãi Black Friday trên toàn hệ thống cửa hàng lẫn trực tuyến.

Đây không phải là đợt xả hàng đại trà mà là "hàng tuyển–giá tốt", giảm giá sâu sản phẩm gia dụng thương hiệu uy tín, thực phẩm thiết yếu và nông sản tuyển chọn phục vụ trực tiếp nhu cầu nâng cấp tổ ấm dịp cuối năm.

Để tối ưu trải nghiệm, tránh quá tải trong những ngày cao điểm, chương trình được thiết kế lộ trình 3 chặng:

Chặng 1: Đặt hàng trước nhận thêm ưu đãi (16–22.11): Thành viên Mena Gourmet đã đăng ký quét mã QR trên ấn phẩm chương trình, chọn cửa hàng gần nhất và đặt trước sản phẩm để nhận thêm voucher mua sắm 100.000-200.000 đồng.

Chặng 2: Đặc quyền thành viên (23-26.11): Mở bán ưu tiên toàn bộ danh mục khuyến mại sâu dành riêng cho khách hàng thành viên.

Chặng 3: Bùng nổ toàn hệ thống (27-29.11): Mở rộng ưu đãi cho toàn bộ khách hàng đến tham quan, mua sắm trực tiếp và trực tuyến.

6 cửa hàng Mena Gourmet áp dụng tại TP.HCM:

Mena Gourmet Saigon Airport: Tầng B1, Menas Mall Saigon Airport, 60A Trường Sơn, P.Tân Sơn Hòa.

Mena Gourmet Celesta Rise: Chung cư cao cấp Celesta Rise, đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè.

Mena Gourmet Huỳnh Tấn Phát: 547 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận.

Mena Gourmet Nguyễn Thị Thập: 313 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Mỹ.

Mena Gourmet Võ Văn Ngân: 188 Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức.

Mena Gourmet Trần Não: 165 Trần Não, P.An Khánh.