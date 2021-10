Hương vị quê hương: Cá sòng nướng ấm lòng ngày giãn cách

Những ngày TP.Hội An quê tôi thực hiện Chỉ thị 19, hạn chế tối đa việc đi lại nhất là ở những nơi đông người như chợ búa, trong thời điểm khan hiếm thực phẩm, anh bạn gắn bó với nghề đánh bắt cá từ khi tôi còn học cấp hai gửi biếu vài ký cá sòng, kèm theo lời nhắn vui “thực phẩm sạch, tự cung tự cấp, tiếp sức mùa dịch”.

Thường ở miệt biển Hội An, mùa này cá sòng nhiều nên giá cũng mềm, cỡ 50.000 đồng/kg. Chừng đó đã đủ cho cả nhà “họp nhóm”. Nói cho rõ, đó là mức giá tại bến cá, ra chợ giá nhích lên 70.000 đồng/kg. Còn rủng rỉnh làm sang, ngất ngưởng vô quán thì xin thưa gần hơn trăm ngàn một đĩa vài ba con, không thêm không bớt.

Cá sòng thịt nhiều, săn chắc, tính hiền, nhiều dưỡng chất, cắt khúc kho rim hoặc nấu canh chua ăn với cơm nóng thì cứ tha hồ… “thả tim”. Cá sòng hấp cách thủy với hành sả bánh tráng, kèm ít rau sống, quấn lại và chấm cùng tương đậu phộng, không món nào “chất” bằng. Nhưng “đình đám” nhất theo tôi là cá sòng nướng thô.

Cá sòng nướng có kích thước trung bình, đừng mua con lớn quá sẽ không ngon. Khi nướng, không cắt cá từng khúc, chỉ cần lấy mang, rửa sạch, để nguyên con xẻ dọc bụng tách làm đôi, đặt lên bếp than hồng để nướng.





Món cá sòng nướng ngon hay không chính là nhờ vào kỹ thuật nướng với lửa than đỏ vừa phải, đồng thời phải trở cá đều tay. Nếu nướng trên lò than lửa bốc hừng hực thì con cá rất dễ cháy khét lớp da mà bên trong chưa chín vì thịt cá khá dày. Chỉ chừng mươi lăm phút trong bập bùng ánh than hồng, mùi thơm mặn mòi vị biển từ con cá sòng giản dị, dân dã như “đánh thức” tất cả mọi người.

Tôi cam đoan nếu từng một lần thưởng thức chắc chắn ai cũng ưa cá sòng nướng, bởi thịt cá chín săn chắc một cách hoang sơ, lại được chín qua lớp da, vảy dày nên không bị khô, vẹn nguyên mùi biển, kèm vài cọng hành thơm nồng. Cá bỏ lên đĩa, bóc bỏ lớp vảy dày, lộ ra lớp thịt trắng, nóng hổi, thơm phức, bốc khói nghi ngút.

Cá sòng nướng có đủ bộ gia vị đi kèm thì ngon hơn. Rau gồm các loại rau thơm như húng cây, lá quế, rau tần, riêng rau sống càng nhiều loại càng tốt nhưng không thể thiếu cải cay để quấn với cá. Thức chấm của món cá sòng nướng khá đơn giản, được làm từ muối hột và ớt xiêm cùng sự góp mặt của chanh tươi. Một kiểu khác cũng được nhiều người ưa là nước mắm chua cay.

Thời dịch bệnh, ai ở đâu ở yên đó, những món ăn nhà nấu từ rau trái trong vườn hay đơn giản chỉ vài con cá tươi của bạn gửi tặng mà nghe lòng ấm áp đến lạ! Chỉ cần một nồi cơm nóng xới lên rồi đơm ra từng chén, với độc nhất món cá sòng nướng sạch lành, đơn giản, cũng đủ trở thành “đặc sản” quý trong thời điểm hiện nay.