Giới trẻ

HURRYKNG và Heineken Silver: Khai mở phong cách nhập tiệc 'Êm chất thời thượng' cho người trẻ

Nguồn: Heineken
Nguồn: Heineken
16/10/2025 20:00 GMT+7

Trong thế giới giải trí đầy cạnh tranh, nơi mỗi nghệ sĩ đều nỗ lực tạo dựng dấu ấn riêng, nơi những cá tính mới liên tục trỗi dậy và định hình lại bản đồ giải trí, HURRYKNG đã trở thành một tọa độ không thể bỏ qua.

Giữa những nhịp chuyển không ngừng của thế hệ mới, vượt lên trên danh xưng "rapper cờ xanh" với tài năng, ngoại hình và sự tinh tế, HURRYKNG là biểu tượng cho lớp nghệ sĩ "đậm chất" - luôn biết mình là ai, dám thử nghiệm, dám thay đổi, và luôn giữ vững bản sắc trong mọi phiên bản, biến hóa. Sự kết hợp của anh cùng Heineken Silver phiên bản chai nhôm trong thời gian gần đây không chỉ là một chiến dịch quảng bá, mà còn là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ về phong cách sống 'Êm chất thời thượng' mà thế hệ trẻ đang theo đuổi.

HURRYKNG và Heineken Silver: Khai mở phong cách nhập tiệc ‘Êm chất thời thượng’ cho người trẻ - Ảnh 1.

Hành trình định hình 'chất riêng' - Từ táo bạo đến tinh tế

Từng được biết đến với hình ảnh táo bạo, HURRYKNG của hiện tại là minh chứng cho một sự trưởng thành sâu sắc trong tư duy. Anh chia sẻ rằng, trước đây từng cố gắng thể hiện một cái tôi gai góc để thấy mình "khác biệt", nhưng giờ anh nhận ra bản sắc thực sự không đến từ việc gồng mình chống lại mọi quy chuẩn. Đối với anh, "cool" hay "chất riêng" không phải là chạy theo xu hướng, mà là dám sống thật với chính mình. Quan điểm này thể hiện rõ nét qua chia sẻ của HURRYKNG: sự độc đáo không phải là sự đối nghịch, mà là khả năng giữ bản sắc giữa những điểm chung. 

HURRYKNG và Heineken Silver: Khai mở phong cách nhập tiệc ‘Êm chất thời thượng’ cho người trẻ - Ảnh 2.

Để khắc họa rõ hơn con người mình ở hiện tại, HURRYKNG chọn ba từ khóa: "Chân thật" - để khán giả thấy con người thật không che giấu; "Tích cực" - bởi năng lượng vui vẻ luôn có sức kết nối mạnh mẽ; và "Dễ thích nghi" - vì mỗi sân khấu, mỗi trải nghiệm đều đòi hỏi sự linh hoạt. Ba từ khóa này đã định hình phong cách nghệ thuật và cuộc sống của anh, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ luôn phát triển và tiến về phía trước.

Khi 'chất riêng' được phản chiếu trong lựa chọn nhập tiệc

Với một nghệ sĩ có chiều sâu như HURRYKNG, phong cách cá nhân không chỉ dừng lại ở âm nhạc hay thời trang. Nó lan tỏa vào mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong những khoảnh khắc "off-mic", khi anh kết nối cùng bạn bè và anh em thân thiết. Đối với anh, một bữa tiệc "chất" không được đo lường bằng sự hào nhoáng, xa hoa, mà bằng những chi tiết tinh tế tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ.

Anh chia sẻ: 'Giữ chất riêng, với tôi, giống như giữ 'nhịp' của mình giữa một bữa tiệc, bạn không cần phải là người ồn ào nhất, chỉ cần biết cách tận hưởng theo đúng gu của mình'. Quan điểm này cũng chính là cách thế hệ trẻ ngày nay định nghĩa về một cuộc vui đúng nghĩa: mọi thứ phải đúng 'vibe', từ playlist nhạc, ánh sáng, cho đến đồ uống trên tay.

HURRYKNG và Heineken Silver: Khai mở phong cách nhập tiệc ‘Êm chất thời thượng’ cho người trẻ - Ảnh 3.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn thức uống trở thành một tuyên ngôn ngầm về cá tính. Và với HURRYKNG, Heineken Silver phiên bản chai nhôm chính là điểm nhấn khác biệt, một lựa chọn hoàn hảo phản ánh đúng con người và phong cách sống mà anh theo đuổi: hiện đại, tinh tế nhưng không phô trương. "Nó không chỉ là bộ trang phục bạn mặc, mà còn là thức uống bạn cầm trên tay", anh khẳng định.

Heineken Silver chai nhôm - Lựa chọn 'Êm chất thời thượng' của một biểu tượng

Sự đồng điệu giữa HURRYKNG và Heineken Silver phiên bản chai nhôm đến từ những giá trị chung. Nếu HURRYKNG đại diện cho một cá tính 'êm chất' độc đáo, không gượng ép, thì Heineken Silver chai nhôm chính là hiện thân của tinh thần đó.

Từ thiết kế tạo nên trải nghiệm, thiết kế chai nhôm cao cấp và tinh tế, làm lạnh nhanh, để nhập tiệc không cần đợi mà vẫn giữ trọn hương vị êm mượt trứ danh. Đây là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự am hiểu phong cách tiệc tùng hiện đại: nhanh, gọn, nhưng vẫn phải thời thượng.

HURRYKNG và Heineken Silver: Khai mở phong cách nhập tiệc ‘Êm chất thời thượng’ cho người trẻ - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, hương vị bia êm mượt, nhẹ nhàng của Heineken Silver là yếu tố then chốt, mang đến một trải nghiệm đậm chất. Nó nâng tầm cuộc vui một cách tự nhiên, biến những cuộc gặp gỡ bình thường trở thành những kỷ niệm đáng nhớ.

HURRYKNG cho rằng, sự hiện diện của mình trong mỗi bữa tiệc cũng giống như thức uống yêu thích: 'Nếu bạn cũng là một fan của dòng bia này, hẳn sẽ hiểu ngay sự 'match' hoàn hảo đó - luôn đúng gu, đúng tinh thần tôi theo đuổi và luôn giúp tôi nổi bật giữa một bữa tiệc đông người'. Đó là sự nổi bật không đến từ sự ồn ào, mà từ thần thái tự tin và lựa chọn tinh tế.

Sự cộng hưởng của những biểu tượng: Khi nghệ sĩ và thương hiệu cùng chung một triết lý

Sự kết hợp của HURRYKNG và tinh thần của Heineken Silver trong lần ra mắt phiên bản chai nhôm cao cấp là hai biểu tượng: không ngừng đổi mới, không ngừng hoàn thiện để mang đến những giá trị tốt nhất và cùng hướng đến một sự khác biệt độc đáo, tạo nên một dấu ấn độc đáo và bền vững.

HURRYKNG và Heineken Silver: Khai mở phong cách nhập tiệc ‘Êm chất thời thượng’ cho người trẻ - Ảnh 5.

Sự kết hợp này đã mang đến chuẩn mực tiệc mới - "Êm chất thời thượng", nơi phong cách và cá tính được thể hiện một cách tự nhiên nhất. Nó truyền đi một thông điệp mạnh mẽ đến giới trẻ: 'cool' không phải là theo kịp xu hướng, mà là biết rõ mình là ai và tự tin sống trọn với chất riêng ấy.

Heineken HURRYKNG FOLIO Heineken Silver
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
