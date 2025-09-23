Hustle culture - văn hóa hối hả: Làm sao để giữ sức khỏe?

Tầm quan trọng của sự nghỉ ngơi

Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho hay người đi làm, nhất là các bạn đang thực hiện theo hustle culture (lối sống ưu tiên công việc và không chú ý đến sự nghỉ ngơi) cần hiểu được tầm quan trọng của sự nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng không phải “lãng phí thời gian”, ngược lại sẽ cải thiện khả năng tập trung, tinh thần minh mẫn, làm việc đạt kết quả cao hơn.

Từ góc nhìn y học cổ truyền, dưỡng sinh là nền tảng của sức khỏe. Cơ thể khỏe mới có khí lực, có tinh thần, có khả năng thích nghi với thiên nhiên và môi trường. Nghỉ ngơi đúng cách là dưỡng âm, điều hòa âm dương, bổ huyết dưỡng khí. Khi khí huyết đủ đầy, tinh thần thư thái, thì dù làm việc nhiều cũng khó bị hao tổn nhanh.

Không ít bạn trẻ bị quá tải vì công việc Ảnh: AI

Bác sĩ Minh Mẫn cũng đề xuất một số biện pháp y khoa để mỗi người có thể tự thực hành tại nhà:

Quản lý giờ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý: Giảm số giờ làm việc mỗi tuần nếu vượt mức trên 55 giờ một tuần, tập thói quen nghỉ ngắn trong ngày...

Ngủ đủ và đều đặn: Duy trì giấc ngủ 7-9 giờ cho người trưởng thành, đi ngủ và thức dậy vào khoảng giờ nhất định mỗi ngày. Giảm tối đa tiêu thụ cà phê hoặc chất kích thích vào buổi chiều và tối, tránh dùng thiết bị màn hình sáng trước khi ngủ.

Chế độ dinh dưỡng cân bằng: Ăn đúng giờ, chia nhỏ nếu cần. Ưu tiên rau xanh, trái cây, protein lành mạnh (như cá, đậu, thịt nạc), hạn chế đường tinh luyện, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn.

Tập luyện thể chất đều đặn: Ít nhất 150 phút mỗi tuần vận động cường độ vừa phải hoặc 75 phút cường độ cao, kết hợp bài tập tăng sức mạnh. Ngay cả những hoạt động nhỏ trong ngày như đi bộ, leo cầu thang, vận động nhẹ khi nghỉ giữa giờ cũng có tác dụng.

Sử dụng thảo dược hỗ trợ: Một số thảo dược như tâm sen, đẳng sâm, hoàng kỳ thường được dùng để hỗ trợ an thần, dưỡng tâm, tăng sức bền thể chất.

Giám sát y tế định kỳ: Kiểm tra huyết áp, cholesterol, đường huyết, khám sức khỏe tim mạch nếu có tiền sử gia đình hoặc yếu tố nguy cơ khác. Khi đã có dấu hiệu bất thường (như tăng huyết áp, rối loạn mỡ) cần điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Sử dụng các kỹ thuật thư giãn như hít thở sâu, thiền hoặc đi dạo, tiếp xúc thiên nhiên... để giảm stress Ảnh: AI

Tìm ra ý nghĩa công việc

Bàn về vấn đề tinh thần, tiến sĩ Phạm Kim Anh, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP.HCM, cho biết mỗi cá nhân cần tìm ra ý nghĩa công việc của mình. “Ý nghĩa công việc là một động lực rất lớn, là động lực nội tại để con người có thể làm việc một cách hăng say, hiệu quả nhất mà tránh các tác động tiêu cực về tâm lý. Để tìm ra ý nghĩa công việc, bạn có thể đến gặp chuyên gia tâm lý về tổ chức nhân sự để được tư vấn quản trị sự nghiệp. Các chuyên gia sẽ sử dụng nhiều thang đo trong tâm lý học để đo lường, từ đó hỗ trợ bạn hoạch định sự nghiệp".

Đối với sinh viên sắp ra trường, ngoài việc nhận định hướng nghề nghiệp từ trường học, tiến sĩ Kim Anh đề xuất các bạn trẻ nên tìm kiếm kênh mentoring - tức tìm người dẫn dắt. Qua đó, có thể học hỏi từ anh chị đi trước hoặc chuyên gia trong lĩnh vực mà mình quan tâm.

Những người đang trong guồng quay công việc căng thẳng có thể thử phương pháp “làm việc tỉnh thức”. Đây là một cách tiếp cận về vấn đề nhận thức cá nhân. Tiến sĩ Kim Anh giải thích: “Làm việc tỉnh thức nghĩa là làm việc đúng với năng lực và chuyên môn của mình. Mình biết chuyên môn của mình là gì, mình làm tốt nhất trong lĩnh vực nào. Ở trạng thái đấy mình sẽ tránh được áp lực về công việc trái ngành hoặc công việc mà mình chưa có đủ năng lực để làm”.

Ngoài ra, mỗi cá nhân đều có thể sử dụng các kỹ thuật thư giãn như hít thở sâu, thiền hoặc các hoạt động ngoài công việc (nghe nhạc, đi dạo, tiếp xúc thiên nhiên) để giảm stress. Dù bằng hình thức nào cũng cần đảm bảo có thời gian không làm việc để tinh thần được phục hồi.