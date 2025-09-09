Hút hơn 2,5 lít dịch mủ từ mông bệnh nhân sau 7 năm tiêm filler

Hậu quả sau 7 năm tiêm filler để nâng vòng 3

Ngày 9.9, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW Hàn Quốc, cho biết kết quả siêu âm và thăm khám lâm sàng cho thấy nhiều mảng bầm tụ máu loang lổ màu đỏ tím - tím sẫm, một số vùng da nghi thiếu máu nuôi, nguy cơ hoại tử, toàn bộ vùng tổn thương phù nề, mất đàn hồi sinh lý.

Khi bác sĩ ấn vùng mông để kiểm tra, bệnh nhân đau buốt dữ dội, vùng mô cứng bất thường, nguy cơ ổ áp xe ăn sâu và có khả năng nhiễm trùng lan rộng. Kết quả chụp MRI xác định một khối áp xe khổng lồ dài tới 20 cm, dày 15 cm, tạo thành các hốc tổ ong trong mô cơ - biến chứng hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Khai thác bệnh sử, chị T. cho biết, 7 năm trước chị từng tiêm "filler collagen" để nâng vòng 3. Cách đây 2 tháng, mông chị bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau nhức, sưng đỏ bất thường. Gia đình đã đưa chị đến một trung tâm chẩn đoán hình ảnh để kiểm tra và được khuyến cáo chuyển sang cơ sở chuyên khoa xử lý nên chị tìm đến Bệnh viện JW điều trị.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung nhận định đây là trường hợp nghiêm trọng, ổ áp xe đã ăn sâu vào các mô cơ tạo thành cấu trúc tổ ong, có nguy cơ lan rộng gây nhiễm trùng huyết nguy hiểm tính mạng nên đã yêu cầu ê kíp mổ khẩn trong ngày.

"Trong tình trạng nguy kịch này, chúng tôi buộc phải tiến hành phác đồ điều trị khẩn cấp. Toàn bộ ổ áp xe sẽ được nạo vét triệt để, bơm rửa liên tục và loại bỏ hết filler cùng mô hoại tử. Bệnh nhân tiếp tục được truyền kháng sinh liều cao kết hợp đặt máy VAC hút áp lực âm để dẫn lưu dịch mủ. Quá trình này cần duy trì ít nhất 7 ngày, đồng thời theo dõi sát sao nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử lan rộng", bác sĩ Tú Dung chia sẻ thêm.

Ngay khi tiến hành phẫu thuật, cả ê kíp không khỏi thảng thốt vì chỉ một đường rạch 2 cm, dịch mủ đã phun liên tục từ mông bệnh nhân. Ê kíp phải liên tục dùng hệ thống máy hút cường độ cao để nạo vét sạch lượng dịch mủ khổng lồ bên trong trường phẫu thuật. Kết thúc ca mổ thu được gần 2.500 ml dịch mủ không rõ nguồn gốc xen lẫn mô hoại tử.

Nạo vét ra hàng chục hạt filler đã biến đổi màu

Trường hợp thứ 2 là nữ bệnh nhân tiêm "chất đa tầng" ở một spa để làm đầy mông cách đây 2 năm. Bệnh nhân cho biết chỉ sau hơn 1 năm tiêm chất làm đầy, mông chị có dấu hiệu căng cứng, đau đớn đến nỗi "đi không được - ngồi cũng không xong". Chị đã đến 1 cơ sở thẩm mỹ để nạo silicon và đặt túi mông. Nhưng chỉ sau một thời gian, mông chị lại cảm thấy đau buốt và sưng tấy. Lúc này vì cảm thấy lo lắng, chị đến Bệnh viện JW để thực hiện thăm khám điều trị.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Tú Dung nhận định chất làm đầy chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn tồn dư bên trong vòng 3 của bệnh nhân, xuất hiện nhiều vón cục lợn cợn rải rác khắp mông. Thách thức lớn nhất của ca bệnh này là nếu nạo hoàn toàn chất lạ không cẩn thận sẽ gây thông mông và mất thẩm mỹ. Nhưng nếu nạo không hết thì không thể điều trị dứt điểm cho bệnh nhân.

Sau 3 giờ, tiến hành phẫu thuật, ê kíp Bệnh viện JW đã nạo vét ra hàng chục các hạt filler đã biến đổi màu, kết dính và lẫn máu mủ từ vùng mông bệnh nhân. Chính chúng là nguyên nhân gây sưng viêm, tụ mủ và hoại tử mô, khiến bệnh nhân đau đớn dữ dội và đứng trước nguy cơ mất vòng 3.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung lưu ý người dân tuyệt đối không tiêm filler tại spa hay cơ sở thẩm mỹ không phép. Các loại chất làm đầy kém chất lượng có thể gây nhiễm trùng, áp xe, hoại tử và để lại di chứng nặng nề. Mọi nhu cầu làm đẹp cần được thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa, có bác sĩ được đào tạo bài bản và vật liệu đạt chuẩn y tế. Đặc biệt, trước khi thực hiện dịch vụ gì phải tự mình kiểm chứng thông tin. Tuyệt đối không dễ dàng tin quảng cáo trên mạng.