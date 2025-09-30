Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hút mỡ lưu trữ ngân hàng mô - Đầu tư cho hôm nay, bảo vệ cho ngày mai

30/09/2025 10:00 GMT+7

Ngày nay, hút mỡ không chỉ đơn thuần là giúp cải thiện vóc dáng. Tại Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS, công nghệ hút mỡ tiên tiến kết hợp lưu trữ ngân hàng mô đang mở ra hướng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp lâu dài.

Ít ai biết rằng, mô mỡ không chỉ là phần thừa bị loại bỏ mà còn là "kho vàng" chứa tế bào gốc, nguồn chất liệu quý giá giúp trẻ hóa làn da, chữa sẹo rỗ, phục hồi mô tổn thương và còn để điều trị bệnh.

Nền y học thế giới và nước nhà nhận thấy tế bào gốc từ mô mỡ có khả năng biệt hóa và tái tạo cao hơn từ người trẻ có hoạt tính sinh học, khả năng ứng dụng tốt hơn người lớn tuổi. Vì thế, lưu trữ từ sớm chính là khoản đầu tư thông minh cho chính mình.

Bên cạnh đó, EMCAS cũng khuyến khích khách hàng lưu trữ màng cuống rốn - nguồn tế bào gốc giàu khả năng tái tạo, có thể mang lại lợi ích vượt trội trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tương lai.

Việc "gửi tiết kiệm" vật liệu sinh học giống như một kho dự phòng, giúp chủ động hơn trước nhu cầu làm đẹp hoặc sức khỏe trong tương lai. "Đầu tư cho hôm nay - bảo vệ cho ngày mai" chính là triết lý mà EMCAS gửi gắm trong từng ca hút mỡ kết hợp lưu trữ ngân hàng mô.

LIÊN HỆ:

