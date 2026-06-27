HUTECH công bố chính sách học phí, triển khai học bổng đến 100% toàn khóa

Theo thạc sĩ Trần Hải Nam - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh HUTECH, việc công bố học phí ngay từ đầu khóa học, quy định cụ thể số đợt đóng học phí từng ngành và cam kết không tăng học phí trong suốt quá trình đào tạo giúp thí sinh và phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, đồng thời an tâm hơn khi lựa chọn môi trường học tập phù hợp.

Đông đảo thí sinh và phụ huynh đến HUTECH nhận tư vấn và hướng dẫn cách thức đăng ký học bổng ẢNH: VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH HUTECH

Ông Nam cho biết thêm: "Bên cạnh chính sách học phí minh bạch, HUTECH triển khai nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho tân sinh viên. Đặc biệt, thí sinh lựa chọn HUTECH - mã trường DKC ở nguyện vọng 1,2 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được nhận ưu đãi học phí đợt đầu tiên trị giá 5 triệu đồng khi trúng tuyển chính thức và hoàn tất thủ tục nhập học theo quy định của Nhà trường".

Tính đến hiện tại, đã có hàng chục nghìn học sinh lớp 12 cả nước đủ điều kiện nhận học bổng toàn khoá từ HUTECH ẢNH: SCHOLARSHIP TOUR

Là phụ huynh có con đang tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm nay, cô Lê Vân đến từ Phường Rạch Dừa, TP.HCM cho biết bản thân đánh giá cao cách HUTECH công khai học phí và lộ trình đóng học phí ngay từ đầu khóa học. Theo cô, việc biết trước mức học phí và các chính sách hỗ trợ giúp gia đình thuận lợi hơn trong việc chuẩn bị kế hoạch học tập dài hạn cho con em mình.