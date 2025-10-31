HUTECH hợp tác cùng SAM kiến tạo thế hệ sinh viên dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp





Với định hướng đó, Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp cùng Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt Chương trình huấn luyện "Chiến lược khởi nghiệp và gọi vốn", nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, bản lĩnh và tư duy toàn cầu để sẵn sàng bước vào hành trình khởi nghiệp thực tế.

HUTECH và SAM chính thức ký kết hợp tác chiến lược

Chương trình huấn luyện toàn diện từ ý tưởng đến hành động

Được thiết kế theo mô hình Cố vấn - Thực hành - Kết nối, chương trình mang đến hành trình huấn luyện toàn diện từ tư duy khởi nghiệp đến quản trị vận hành. Sinh viên sẽ được tham gia vào các dự án mô phỏng, phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, và thuyết trình trực tiếp trước các nhà đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, sinh viên được trải nghiệm trọn vẹn quy trình khởi nghiệp - từ nhận diện vấn đề, phát triển sản phẩm, hoạch định tài chính đến thương mại hóa mô hình kinh doanh.

Chương trình mang đến nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ cho thế hệ trẻ

Bên cạnh việc trang bị kiến thức kinh doanh, chương trình còn giúp sinh viên hiểu cơ chế vận hành của dòng tiền, rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng quản trị tài chính cá nhân, sẵn sàng thích ứng và bứt phá trong nền kinh tế số. Đây là bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái giáo dục - khởi nghiệp - đầu tư của HUTECH, khuyến khích thế hệ trẻ phát triển toàn diện năng lực tư duy, bản lĩnh hành động và tinh thần tiên phong, thay vì chỉ "học để đi làm".

Khởi nghiệp là hành trình dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi

Tại lễ ký kết, ông Louis Nguyễn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư SAM có buổi chia sẻ đầy cảm hứng đến sinh viên trong khuôn khổ Chương trình "Đối thoại cùng CEO - Đánh thức khát vọng khởi nghiệp". Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và điều hành tại Việt Nam và Hoa Kỳ, ông Louis Nguyễn khẳng định: "Giới trẻ Việt Nam cần bước ra khỏi vùng an toàn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình".

Ông Louis Nguyễn động viên các bạn học hỏi tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo bền bỉ

Theo ông, khởi nghiệp không đơn thuần là mở công ty hay gọi vốn, mà là xây dựng tư duy của một nhà sáng lập: Người có khả năng nhận diện vấn đề, nhìn thấy cơ hội trong thách thức và không ngừng học hỏi để tạo ra giá trị mới cho xã hội. Ngay cả khi làm việc trong doanh nghiệp, các bạn vẫn luôn phải tư duy như một người sáng lập, luôn tìm cách đổi mới, tối ưu quy trình và tạo tác động tích cực. "Khi bạn làm việc với tinh thần ấy, bạn đang khởi nghiệp trong chính con đường sự nghiệp của mình" - ông nhấn mạnh.

Các hiểu biết thực tiễn về tư duy khởi nghiệp đã được ông chia sẻ đến sinh viên

Ông cũng cho biết sinh viên ngày nay cần hiểu sâu hơn về dòng chảy của đồng vốn, về cách vận hành tài chính và gọi vốn thành công, bởi đó là "ngôn ngữ chung" của mọi doanh nhân. Đồng thời, người trẻ cần biết cách khai thác và phát triển ý tưởng, mạnh dạn biến chúng thành sản phẩm cụ thể, dám thử, dám sai và dám làm lại, vì chỉ khi chấp nhận thất bại, các bạn mới thật sự hiểu giá trị của thành công.

Không dừng lại ở khát vọng làm giàu, diễn giả khuyến khích thế hệ trẻ học cách làm việc để cống hiến, không ngừng nâng cấp tri thức, tư duy và tầm nhìn, từ đó trở thành những người dẫn đầu trong chính lĩnh vực mình đam mê.

Sinh viên giao lưu cùng diễn giả, xoay quanh các vấn đề tự chủ công việc và cuộc sống

Được biết, chuỗi Chương trình "Đối thoại cùng CEO" được tổ chức định kỳ tại HUTECH, tạo cơ hội cho sinh viên trực tiếp giao lưu với các doanh nhân, nhà lãnh đạo thành công ở đa lĩnh vực. Mỗi buổi đối thoại không chỉ mang đến câu chuyện nghề, bài học kinh nghiệm mà còn truyền cảm hứng, giúp người trẻ hiểu mình hơn và chủ động vẽ nên hành trình phát triển sự nghiệp tương lai.