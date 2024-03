HUTECH IT Open Day 2024: Sinh viên hào hứng ứng tuyển hơn 5.000 vị trí việc làm

Ngày hội do Tuyển dụng và Triển lãm Công nghệ thông tin - Hutech IT Open Day 2024 do khoa Công Nghệ thông tin tổ chức, quy tụ gần 50 doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực công nghệ tham gia, với hơn 5.000 vị trí tuyển dụng đa dạng gồm Tester, Chuyên viên quản trị hệ thống, Phát triển ứng dụng, An toàn thông tin, Kỹ thuật LED, Phát triển phần mềm Java,...

Sinh viên tham gia ứng tuyển trực tiếp ngay tại ngày hội

Đây không chỉ là cơ hội tìm kiếm vị trí nghề nghiệp lý tưởng mà còn là dịp để sinh viên tìm hiểu thị trường lao động thực tế, tích lũy kỹ năng phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ xin việc, là hành trang để chinh phục ngành nghề trong tương lai.

Song song với những gian hàng tuyển dụng trực tiếp, ngày hội còn có không gian triển lãm, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đến từ các doanh nghiệp như Intel, CellphoneS, Di động Việt, ViewSonic,… Đặc biệt, các hoạt động giao lưu học thuật lần đầu tiên được tổ chức tại Ngày hội như cuộc thi Drone, đua xe mô hình; thi đấu Esport giữa sinh viên HUTECH, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM và khu vực lân cận.

Doanh nghiệp nhận CV của sinh viên trực tiếp

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và khoa Công nghệ thông tin cũng trao đến sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nhiều suất học bổng như học bổng Tài năng SCC Vietnam, học bổng Tài năng FUJINET, học bổng Khuyến học FPT, học bổng Khuyến học CYBERSOFT, học bổng Tài năng - Vượt khó, với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.