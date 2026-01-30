Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Chọn nghề - Chọn trường

HUTECH IT Open Day 2026: Kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực IT tương lai

Nguồn: HUTECH
30/01/2026 09:37 GMT+7

Quay trở lại với cột mốc đặc biệt, Ngày hội tuyển dụng và Triển lãm công nghệ thông tin lần thứ 10 - HUTECH IT Open Day 2026 hứa hẹn mang đến nhiều lợi thế kết nối nguồn nhân lực và quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp đồng hành.

Sự kiện gồm 3 nội dung chính: Triển lãm thông tin tuyển dụng (15.3 - 3.4), chuỗi Hội thảo "Định hướng nghề IT & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng" (15.3 - 30.3) và Ngày hội Tuyển dụng & Triển lãm CNTT (3.4). Ngày hội chính thức sẽ được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH, vào ngày 3.4.2026.

HUTECH IT Open Day 2026: Kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực IT tương lai- Ảnh 1.

Hàng ngàn ứng viên tiềm năng tham gia HUTECH IT Open Day mỗi năm

Được tổ chức thường niên bởi Khoa Công nghệ thông tin Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 5.000 lượt sinh viên khối ngành Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo của HUTECH, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM và khu vực lân cận.

Đây là không gian rộng mở để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp từ các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin quản lý và các ngành liên quan. Sinh viên được đào tạo theo định hướng ứng dụng, được trang bị toàn diện kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực tế, sẵn sàng thích nghi với môi trường doanh nghiệp và tham gia vào các dự án công nghệ.

Doanh nghiệp có thể giới thiệu thông tin công ty và nhu cầu tuyển dụng đến đông đảo sinh viên, đồng thời phỏng vấn trực tiếp để lựa chọn những nhân sự phù hợp từ hàng nghìn ứng viên tiềm năng.

HUTECH IT Open Day 2026: Kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực IT tương lai- Ảnh 2.

Doanh nghiệp tham gia triển lãm thông tin đơn vị và sản phẩm công nghệ

Song song với hoạt động tuyển dụng, doanh nghiệp còn có thể đặt gian hàng triển lãm, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới nhất cũng như hình ảnh, thông tin văn hóa doanh nghiệp và chiến lược phát triển của đơn vị. Hoạt động này góp phần tăng nhận diện thương hiệu đến đông đảo sinh viên và khách tham quan, từ đó thu hút được nguồn nhân lực chất lượng và các đối tác để phát triển.

Ngoài ra, để khẳng định vai trò đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, doanh nghiệp có thể tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, đảm nhận vai trò diễn giả tại các buổi hội thảo chuyên đề, tham gia làm ban giám khảo tại các cuộc thi học thuật, tổ chức cho sinh viên tham quan - kiến tập tại doanh nghiệp, tiếp nhận thực tập sinh hoặc trao học bổng cho sinh viên có thành tích nổi bật.

HUTECH IT Open Day 2026: Kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực IT tương lai- Ảnh 3.

Ký kết hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn kết thực tiễn

Với uy tín được khẳng định qua 9 lần tổ chức, đồng thời hướng đến kỷ niệm lần thứ 10, HUTECH IT Open Day 2026 hứa hẹn tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa nhà trường, sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động và giá trị thực tiễn của chương trình.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • ThS. Dương Thành Phết - Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
  • Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH: Phân khu Đào tạo E1, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 7101 2388 - 0918158670
  • Email: dt.phet@hutech.edu.vn


