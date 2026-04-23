HUTECH nhận đăng ký xét tuyển học bạ từ 1.5

Theo đó, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển học bạ bằng 1 trong 3 tiêu chí: tổng điểm trung bình 3 môn lớp 11; tổng điểm trung bình 3 môn học kỳ 1 lớp 12; hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12. Sau khi đăng ký trên hệ thống, thí sinh tiến hành nộp hồ sơ minh chứng theo hướng dẫn để được nhà trường xét duyệt học bổng.

Năm 2026, HUTECH triển khai chính sách học bổng tuyển sinh hấp dẫn với các mức 25%, 50% và 100% học phí toàn khóa. Cụ thể, mức học bổng 25% áp dụng cho thí sinh đạt từ 20 đến dưới 26 điểm; mức 50% dành cho thí sinh đạt từ 26 đến dưới 29 điểm; và mức 100% dành cho thí sinh đạt từ 29 đến 30 điểm. Đây là chính sách thiết thực vừa ghi nhận nỗ lực học tập của thí sinh, vừa tiếp thêm động lực để các bạn tự tin lựa chọn môi trường đại học phù hợp.

Hiện nay, trong khuôn khổ HUTECH Scholarship Tour 2026, những suất học bổng này đang được trao trực tiếp đến học sinh tại nhiều trường THPT trên cả nước. Hành trình dự kiến đi qua gần 300 trường, gặp gỡ hơn 100.000 học sinh và trao 5.000 suất học bổng, qua đó không chỉ tiếp sức cho sĩ tử trước kỳ thi quan trọng mà còn mang đến cơ hội để các bạn tiếp cận thông tin tuyển sinh, lắng nghe tư vấn chọn ngành và định hình rõ hơn hướng đi tương lai.

Học bổng tuyển sinh trị giá 25% - 50% - 100% học phí toàn khóa ghi nhận xứng đáng nỗ lực của các sĩ tử

Bên cạnh học bổng tuyển sinh, HUTECH còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khác như Học bổng Tài năng, Học bổng Tiếp sức, Học bổng Giáo dục và Học bổng Gia đình, với giá trị lên đến 100% học phí toàn khóa. Song song đó là chính sách học phí minh bạch, được công bố trước khóa học và cam kết không tăng trong toàn bộ thời gian đào tạo. Với mô hình đào tạo hiện đại, mỗi năm gồm 4 học kỳ, mỗi học kỳ khoảng 10 tuần, học phí được tính theo số tín chỉ đăng ký trong từng học kỳ, góp phần giúp sinh viên và gia đình chủ động hơn trong việc xây dựng lộ trình tài chính phù hợp.

Với định hướng đào tạo đa ngành, HUTECH mang đến bức tranh lựa chọn ngành nghề đa dạng với hơn 60 chương trình đào tạo thuộc 6 lĩnh vực lớn: Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật - Công nghệ; Kinh doanh và quản lý; Truyền thông - Thiết kế - Nghệ thuật; Luật - Ngôn ngữ - Khoa học xã hội; Khoa học sức khỏe. Trong đó có nhiều ngành đang thu hút sự quan tâm của thí sinh như Công nghệ thông tin, Digital Marketing, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng,...

Các chương trình đào tạo tại HUTECH được thiết kế theo hướng ứng dụng cao, gắn với yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp, giúp sinh viên phát triển song hành kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc. Cùng với hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm chuyên biệt theo từng ngành, sinh viên có điều kiện chuyển hóa kiến thức trên giảng đường thành năng lực ứng dụng, từng bước làm quen với môi trường nghề nghiệp thực tế. Đồng thời, mô hình hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp cũng mở ra cho các bạn nhiều cơ hội tham quan thực tế, kiến tập, học kỳ doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp, kết nối thực tập và việc làm từ sớm.

Một điểm cộng khác làm nên sức hút của HUTECH chính là môi trường đại học năng động, hiện đại và giàu trải nghiệm. Với hơn 60 câu lạc bộ, đội, nhóm ở nhiều lĩnh vực cùng những sân chơi lớn như Miss HUTECH, HUTECH's Got Talent, HUTECH Acting Stars, HUTECH Startup Wings,... sinh viên có thêm không gian để khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện.

Trong bối cảnh hội nhập giáo dục ngày càng mạnh mẽ, cơ hội giao lưu quốc tế cũng tiếp tục được mở rộng, tạo điều kiện để sinh viên nâng cao ngoại ngữ, tích lũy trải nghiệm và hiểu hơn về môi trường học tập, làm việc đa văn hóa.