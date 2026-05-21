HUTECH tạo bệ phóng nghiên cứu trẻ, hướng tới đại học đổi mới sáng tạo

Những gợi mở gần đây về đổi mới giáo dục đại học tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các đại học có năng lực tạo ra tri thức mới, công nghệ mới và nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Trong tinh thần ấy, Hội nghị Nghiên cứu khoa học người học Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) năm 2026 là hoạt động cụ thể trong chiến lược tạo môi trường để sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ tiếp cận nghiên cứu khoa học một cách bài bản, thực chất và gắn với nhu cầu phát triển của xã hội.

Hội nghị thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong cộng đồng người học HUTECH

Hội nghị năm nay tiếp nhận 814 nghiên cứu từ 24 Khoa/Viện trong và ngoài trường. Sau quá trình phản biện, 727 bài viết tiêu biểu được tuyển chọn xuất bản trong kỷ yếu, phản ánh sự mở rộng về lĩnh vực nghiên cứu và mức độ tham gia ngày càng sâu của người học.

Điểm nhấn của hội nghị năm nay là chủ đề "Mục tiêu phát triển bền vững", khuyến khích người học tiếp cận các bài toán xã hội bằng tư duy khoa học, góc nhìn liên ngành và tinh thần đổi mới. Thay vì dừng ở việc mô tả vấn đề, nhiều công trình đã hướng đến đề xuất giải pháp, mô hình hoặc hướng ứng dụng cụ thể, cho thấy nỗ lực kết nối hoạt động nghiên cứu với những yêu cầu phát triển từ đời sống, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bên cạnh phiên toàn thể với nhiều công trình ấn tượng, hội nghị triển khai 32 phân ban báo cáo chuyên môn thuộc hai tiểu ban lớn gồm Kỹ thuật - Công nghệ - Khoa học sự sống và Kinh tế - Xã hội. Các phân ban bao phủ nhiều lĩnh vực như Robot và Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Khoa học sức khỏe, Marketing - Kinh doanh quốc tế, Luật học, Ngôn ngữ, Truyền thông - Thiết kế,… tạo diễn đàn để người học trình bày kết quả nghiên cứu, mở rộng kết nối học thuật và tiếp cận những góp ý chuyên môn từ giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học.

Phiên báo cáo toàn thể diễn ra sôi nổi với nhiều nghiên cứu giá trị

Một trong những nghiên cứu nổi bật là đề tài "Đánh giá mô hình Granular-Ball Rough Set kết hợp các bộ phân loại hiện đại cho bài toán phân loại ECG" của tác giả Trần Phương Thảo đến từ Khoa Công nghệ thông tin. Đề tài khai thác trí tuệ nhân tạo và học sâu nhằm nâng cao hiệu quả phân loại dữ liệu điện tâm đồ ECG, hướng đến hỗ trợ theo dõi, chẩn đoán bệnh lý tim mạch. Nghiên cứu cũng chú trọng tối ưu dữ liệu, giảm nhiễu và duy trì hiệu năng ổn định cho mô hình, cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại vào các bài toán y sinh có giá trị thực tiễn.

Ở hướng nghiên cứu gắn với đời sống tinh thần, đề tài "Sự đồng cảm kỹ thuật số và sự hiện diện xã hội: Khám phá cơ chế Chatbot AI hỗ trợ sơ cứu tinh thần cho người lao động lĩnh vực nghệ thuật tại TP.HCM" của nhóm tác giả Trương Ánh Nguyệt, Nguyễn Ngọc Đan Quyên, Nguyễn Thị Vân Khánh và Lê Xuân Quỳnh mang đến góc nhìn nhân văn về ứng dụng công nghệ. Nghiên cứu tập trung phân tích cơ chế chatbot AI hỗ trợ người dùng trong các tình huống cần ổn định tâm lý, gợi mở khả năng phát triển các kênh AI hỗ trợ ban đầu trong chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Nhiều góc nhìn đa chiều được trình bày tại các phiên thảo luận tiểu ban

Trong lĩnh vực kỹ thuật, đề tài "Nghiên cứu, tính toán thiết kế cải tiến và chế tạo mô hình hệ thống lái điện Steer-By-Wire trên ô tô" của nhóm Phạm Tuấn Đạt, Vũ Hồng Phúc và Trần Hữu Cường đến từ Viện Kỹ thuật cho thấy tinh thần nghiên cứu gắn với xu hướng điện hóa và tự động hóa của ngành ô tô. Nhóm tác giả không dừng ở phần lý thuyết mà trực tiếp thiết kế, mô hình hóa và chế tạo hệ thống phục vụ thử nghiệm, thể hiện khả năng chuyển hóa kiến thức chuyên ngành thành sản phẩm nghiên cứu có tính thực hành.

Đại diện nhà trường nhấn mạnh sự đồng hành trong hành trình nghiên cứu khoa học

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Lê Văn Cảnh - Phó hiệu trưởng HUTECH - nhấn mạnh khoa học công nghệ đang trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển quốc gia. Từ định hướng đó, nhà trường đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người học tham gia nghiên cứu khoa học, từ hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài đến ghi nhận đóng góp trong các công bố khoa học, qua đó tiếp thêm động lực để sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ phát triển năng lực học thuật, tư duy sáng tạo và bản lĩnh nghiên cứu trong tương lai.