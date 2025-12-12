Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hữu nghị Lạc Việt trao đổi hợp tác với Hiệp hội Y tế phúc lợi tiên tiến Kyushu

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
12/12/2025 10:00 GMT+7

Sáng 6.12.2025, tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH) đã có buổi trao đổi trực tuyến với đại diện Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu, Nhật Bản nhằm bàn về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tế bào gốc và y học tái tạo.


- Ảnh 1.

Buổi trao đổi hợp tác với Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu diễn ra vào sáng 6.12.2025

 Phía Nhật Bản có sự tham dự của ông Nishiza Seiki, Chủ tịch Hiệp hội; cùng GS. Chiba Shunmei, chuyên gia tế bào gốc, thần kinh và y học tái tạo, sở hữu công nghệ nuôi cấy tế bào gốc 3D; cùng các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực tế bào gốc và y học tái tạo.

- Ảnh 2.

Ông Nishiza Seiki - Chủ tịch Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu cùng các nhà khoa học thuộc Hiệp hội

Về phía Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt có ông Đỗ Trọng Thủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Lạc Việt; ThS-BSCKII Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt.

Buổi trao đổi còn có sự tham dự của GS-TS Lê Văn Quảng, Cố vấn chuyên môn của Hệ thống, hiện là Giám đốc Bệnh viện K và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư. Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện K và mời GS-TS Lê Văn Quảng đảm nhiệm vai trò cố vấn.

Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu - đơn vị tiên phong trong y học tái tạo Nhật Bản

Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu là tổ chức uy tín tại Nhật Bản, đảm nhiệm vai trò kiểm tra, cấp phép cho các bệnh viện khu vực Kyushu trong lĩnh vực khám chữa bệnh ứng dụng y học tái tạo. Hiệp hội cũng kết nối bệnh nhân quốc tế với các bệnh viện hàng đầu Nhật Bản, giúp họ tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn và hiệu quả.

Hiệp hội quy tụ các chuyên gia từ nhiều tổ chức lớn như :Hiệp hội Tế bào gốc Nhật Bản, Hiệp hội Điều trị ung thư Nhật Bản… và hợp tác với nhiều bệnh viện tại Kyushu, Hiroshima, Osaka, Nagoya và Tokyo để triển khai các liệu pháp hiện đại như liệu pháp tế bào iPS, tế bào gốc trung mô (MSC), liệu pháp gen và thuốc nhắm trúng đích phân tử.

Trao đổi chuyên môn về tế bào gốc và định hướng hợp tác lâu dài Trong buổi làm việc, hai bên thảo luận về tiến bộ trong nuôi cấy và ứng dụng tế bào gốc 3D, khả năng ứng dụng tế bào gốc trong hỗ trợ điều trị ung thư và bệnh lý thoái hóa, cùng triển vọng của y học tái tạo trong chăm sóc sức khỏe tương lai.

- Ảnh 3.

GS. Chiba Shunmei bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiềm năng hợp tác với Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt

GS. Chiba Shunmei bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiềm năng hợp tác với Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt và nhấn mạnh mong muốn chuyển giao công nghệ: "Tôi hoàn toàn mong muốn công nghệ tế bào gốc có thể được chuyển giao sang Việt Nam. Cùng với thiết bị, chúng tôi sẽ đồng hành với Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt trong quá trình đào tạo để đảm bảo mọi quy trình đều đạt chuẩn Nhật Bản".

- Ảnh 4.

GS-TS Lê Văn Quảng, Cố vấn chuyên môn đánh giá cao định hướng hợp tác giữa Hữu nghị Lạc Việt và Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu

Hai bên thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về các tiến bộ trong điều trị tế bào gốc, dự kiến diễn ra vào tháng 3.2026 tại Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. GS-TS Lê Văn Quảng chia sẻ: "Kết nối học thuật quốc tế mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Hội thảo sắp tới là cơ hội cập nhật kiến thức mới và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tế bào gốc".

Đại diện Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, ông Đỗ Trọng Thủy nhấn mạnh định hướng phát triển công nghệ mới: "Chúng tôi sẵn sàng cử đội ngũ sang Nhật Bản học tập và trải nghiệm thực tế. Mục tiêu của hệ thống bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt là tiếp nhận công nghệ một cách bài bản để phục vụ người bệnh một cách hiệu quả và an toàn".

Hợp tác hướng đến lợi ích của người bệnh

Sự kết nối giữa chuyên gia Nhật Bản và đội ngũ bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt được kỳ vọng mang lại bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ tế bào gốc, cải thiện điều trị các bệnh lý mạn tính, thoái hóa và ung thư. Nhờ đó, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp tiên tiến ngay tại Việt Nam, giảm chi phí và tối ưu hành trình điều trị mà không cần ra nước ngoài.

- Ảnh 5.

Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt sở hữu phòng lab xét nghiệm hiện đại bậc nhất

Tầm nhìn phát triển của Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt

Trải qua hơn 20 năm phát triển, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt gồm hai cơ sở tại tỉnh Phú Thọ với quy mô hơn 600 giường bệnh, được biết đến nhờ năng lực chuyên môn vững vàng, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và dịch vụ chăm sóc uy tín.

- Ảnh 6.

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH) với 20 năm phát triển

Tại Hà Nội, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, địa chỉ tại số 9 Phan Chu Trinh, Cửa Nam, cơ sở mới nhất của hệ thống, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và thiết bị, hướng đến mô hình dịch vụ y tế quốc tế, rút ngắn hành trình tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho người dân thủ đô.

Sự kiện trao đổi hợp tác với Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của hệ thống, khẳng định cam kết của Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại và không ngừng nâng cao chất lượng điều trị vì sức khỏe cộng đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Hữu nghị Lạc Việt Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu trao đổi hợp tác công nghệ tế bào gốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận