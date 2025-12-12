Hữu nghị Lạc Việt trao đổi hợp tác với Hiệp hội Y tế phúc lợi tiên tiến Kyushu





Buổi trao đổi hợp tác với Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu diễn ra vào sáng 6.12.2025

Phía Nhật Bản có sự tham dự của ông Nishiza Seiki, Chủ tịch Hiệp hội; cùng GS. Chiba Shunmei, chuyên gia tế bào gốc, thần kinh và y học tái tạo, sở hữu công nghệ nuôi cấy tế bào gốc 3D; cùng các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực tế bào gốc và y học tái tạo.

Ông Nishiza Seiki - Chủ tịch Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu cùng các nhà khoa học thuộc Hiệp hội

Về phía Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt có ông Đỗ Trọng Thủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Lạc Việt; ThS-BSCKII Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt.

Buổi trao đổi còn có sự tham dự của GS-TS Lê Văn Quảng, Cố vấn chuyên môn của Hệ thống, hiện là Giám đốc Bệnh viện K và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư. Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện K và mời GS-TS Lê Văn Quảng đảm nhiệm vai trò cố vấn.

Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu - đơn vị tiên phong trong y học tái tạo Nhật Bản

Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu là tổ chức uy tín tại Nhật Bản, đảm nhiệm vai trò kiểm tra, cấp phép cho các bệnh viện khu vực Kyushu trong lĩnh vực khám chữa bệnh ứng dụng y học tái tạo. Hiệp hội cũng kết nối bệnh nhân quốc tế với các bệnh viện hàng đầu Nhật Bản, giúp họ tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn và hiệu quả.

Hiệp hội quy tụ các chuyên gia từ nhiều tổ chức lớn như :Hiệp hội Tế bào gốc Nhật Bản, Hiệp hội Điều trị ung thư Nhật Bản… và hợp tác với nhiều bệnh viện tại Kyushu, Hiroshima, Osaka, Nagoya và Tokyo để triển khai các liệu pháp hiện đại như liệu pháp tế bào iPS, tế bào gốc trung mô (MSC), liệu pháp gen và thuốc nhắm trúng đích phân tử.

Trao đổi chuyên môn về tế bào gốc và định hướng hợp tác lâu dài Trong buổi làm việc, hai bên thảo luận về tiến bộ trong nuôi cấy và ứng dụng tế bào gốc 3D, khả năng ứng dụng tế bào gốc trong hỗ trợ điều trị ung thư và bệnh lý thoái hóa, cùng triển vọng của y học tái tạo trong chăm sóc sức khỏe tương lai.

GS. Chiba Shunmei bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiềm năng hợp tác với Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt

GS. Chiba Shunmei bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiềm năng hợp tác với Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt và nhấn mạnh mong muốn chuyển giao công nghệ: "Tôi hoàn toàn mong muốn công nghệ tế bào gốc có thể được chuyển giao sang Việt Nam. Cùng với thiết bị, chúng tôi sẽ đồng hành với Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt trong quá trình đào tạo để đảm bảo mọi quy trình đều đạt chuẩn Nhật Bản".

GS-TS Lê Văn Quảng, Cố vấn chuyên môn đánh giá cao định hướng hợp tác giữa Hữu nghị Lạc Việt và Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu

Hai bên thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về các tiến bộ trong điều trị tế bào gốc, dự kiến diễn ra vào tháng 3.2026 tại Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. GS-TS Lê Văn Quảng chia sẻ: "Kết nối học thuật quốc tế mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Hội thảo sắp tới là cơ hội cập nhật kiến thức mới và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tế bào gốc".

Đại diện Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, ông Đỗ Trọng Thủy nhấn mạnh định hướng phát triển công nghệ mới: "Chúng tôi sẵn sàng cử đội ngũ sang Nhật Bản học tập và trải nghiệm thực tế. Mục tiêu của hệ thống bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt là tiếp nhận công nghệ một cách bài bản để phục vụ người bệnh một cách hiệu quả và an toàn".

Hợp tác hướng đến lợi ích của người bệnh

Sự kết nối giữa chuyên gia Nhật Bản và đội ngũ bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt được kỳ vọng mang lại bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ tế bào gốc, cải thiện điều trị các bệnh lý mạn tính, thoái hóa và ung thư. Nhờ đó, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp tiên tiến ngay tại Việt Nam, giảm chi phí và tối ưu hành trình điều trị mà không cần ra nước ngoài.

Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt sở hữu phòng lab xét nghiệm hiện đại bậc nhất

Tầm nhìn phát triển của Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt

Trải qua hơn 20 năm phát triển, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt gồm hai cơ sở tại tỉnh Phú Thọ với quy mô hơn 600 giường bệnh, được biết đến nhờ năng lực chuyên môn vững vàng, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và dịch vụ chăm sóc uy tín.

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH) với 20 năm phát triển

Tại Hà Nội, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, địa chỉ tại số 9 Phan Chu Trinh, Cửa Nam, cơ sở mới nhất của hệ thống, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và thiết bị, hướng đến mô hình dịch vụ y tế quốc tế, rút ngắn hành trình tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho người dân thủ đô.

Sự kiện trao đổi hợp tác với Hiệp hội Phổ biến y tế Phúc lợi tiên tiến Kyushu là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của hệ thống, khẳng định cam kết của Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại và không ngừng nâng cao chất lượng điều trị vì sức khỏe cộng đồng.