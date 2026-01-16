Hủy bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh sẽ nhanh hơn

Cụ thể, việc ký kết Quy chế đánh dấu bước đột phá về chuyển đổi số trong công tác trao đổi dữ liệu tạm hoãn xuất cảnh giữa hai cơ quan. Theo đó, dữ liệu sẽ được trao đổi tự động theo thời gian thực thông qua hệ thống công nghệ thông tin liên thông; đáp ứng yêu cầu số hóa và hiện đại hóa công tác nghiệp vụ của hai bên.

Lễ ký Quy chế phối hợp trong thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về hải quan và xuất nhập cảnh giữa Cục Hải quan và Cục Quản lý xuất nhập cảnh ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cho biết, với cơ chế "tạm hoãn xuất cảnh", Cục Hải quan cam kết cung cấp danh sách người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ một cách chính xác, kịp thời để lực lượng quản lý xuất nhập cảnh có căn cứ thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

Quy chế giúp việc tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh chóng, đúng quy định pháp luật ẢNH: TN

Về "soi chiếu chung", sẽ phối hợp vận hành máy soi chung tại các cửa khẩu, sân bay quốc tế đảm bảo nguyên tắc "một cửa, một lần dừng", vừa nâng cao hiệu quả kiểm soát vừa rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính của hành khách nhập cảnh.



Bên cạnh đó, hải quan tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối dữ liệu trực tuyến, xác định việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu tự động là ưu tiên hàng đầu. Đây là giải pháp căn cơ, đi trước một bước trong việc ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại nhưng vẫn đảm bảo an toàn, an ninh hàng không.

Trung tướng, Cục trưởng Phạm Đăng Khoa cũng khẳng định Quy chế phối hợp được ký kết có ý nghĩa như một cơ chế vận hành cụ thể, giúp hai bên "nối" những khâu liên quan trực tiếp tại cửa khẩu hàng không, từ trao đổi thông tin, phối hợp xử lý tình huống, đến bảo đảm kỷ luật dữ liệu và chuẩn hóa quy trình tác nghiệp. Điểm cốt lõi của Quy chế là tạo chuyển biến về chất trong cách phối hợp, đúng trọng tâm, thẩm quyền, không chồng chéo nhưng không để khoảng trống; dựa trên dữ liệu và kỷ luật dữ liệu để nhanh hơn, chính xác hơn và thân thiện hơn; phối hợp tại hiện trường theo hướng "một điểm chạm" - xử lý quyết đoán nhưng ứng xử văn minh.

Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, sẽ chuẩn hóa dữ liệu, quy trình phối hợp giữa hai bên từ cấp cục đến các đơn vị tại cửa khẩu hàng không và công an 17 cảng hàng không, sân bay trên cả nước. Trước khi liên thông sâu, phải thống nhất tiêu chuẩn, cấu trúc dữ liệu, danh mục dùng chung và trách nhiệm cập nhật để bảo đảm dữ liệu "đúng - đủ - sạch - an toàn".