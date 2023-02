Huy động 265 công an giữ an ninh cho hội Lim

Sau 3 năm gián đoạn không tổ chức lễ hội do dịch Covid 19, năm nay hội Lim được tổ chức trở lại, dự kiến sẽ thu hút rất đông du khách đến du xuân, trẩy hội.



Sau 3 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay hội Lim được mở trở lại HỮU THANH

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, mặc dù ngày mai, 13 tháng giêng (tức 3.2) mới chính thức khai hội Lim, nhưng từ sáng nay lượng du khách đổ về khu vực đồi Lim (TT.Lim, H.Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) tham quan trẩy hội đã rất đông.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng CSGT đã có mặt tại các điểm chốt để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt, tránh xảy ra ùn tắc.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động 265 cán bộ chiến sĩ để đảm bảo an toàn cho hội Lim HỮU THANH

Thiếu tá Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết phòng đã huy động lực lượng phối hợp với Công an TP.Bắc Ninh, Công an H.Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), Công an H.Tiên Du thành lập 19 chốt và nhiều tổ công tác tuần tra lưu động trên các tuyến trọng điểm, để đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng, tránh ùn tắc.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt kiểm tra trước ngày khai hội HỮU THANH

Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng Công an H.Tiên Du, cho hay cơ quan này đã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Lim xuân Quý Mão. Trong đó, huy động 100% quân số thường trực, đồng thời tham mưu giám đốc công an tỉnh chỉ đạo tăng cường lực lượng các phòng nghiệp vụ phối hợp tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được huy động đến ứng trực HỮU THANH

Qua đó, toàn lực lượng đã huy động 265 cán bộ chiến sĩ, thành lập 30 tổ, chốt ở những khu vực trọng điểm, các tuyến đường chính, nơi tập trung du khách tham quan lễ hội… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những đối tượng hoạt động phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến không khí lễ hội.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được huy động đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại điểm bắn pháo hoa khai hội vào tối 2.2 và sẵn sàng cứu nạn tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương (TT.Lim).