Huy động trí tuệ toàn dân góp ý các văn kiện trình Đại hội XIV

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết khi thông tin về công tác tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đây là khâu then chốt nhằm nâng cao chất lượng văn kiện, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông Phạm Tất Thắng, các văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ẢNH: TTXVN

Đặt trong yêu cầu đó, công tác lấy ý kiến và tiếp thu góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ chính trị hệ trọng được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Công tác này đã được triển khai với tinh thần phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến của nhân dân, huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, bảo đảm các văn kiện phản ánh đúng nguyện vọng, mong muốn, đề xuất của nhân dân.

Yêu cầu xuyên suốt đợt lấy ý kiến là phải phản ánh đầy đủ, khách quan những trăn trở, kỳ vọng, tâm huyết của nhân dân về định hướng phát triển đất nước.

Trong quá trình thực hiện, nhiều cách làm mới, sáng tạo đã được triển khai nhằm mở rộng diện tiếp cận, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện.

"Nhằm thu hút sự quan tâm và nhiệt tình tham gia góp ý của thế hệ trẻ, Ban đã phối hợp các tổ chức, đơn vị triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân qua việc cung cấp mã QR, đường link tại các cảng hàng không: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh và tại 1.200 địa điểm thuộc hệ thống Highlands Coffee trên cả nước. Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai chương trình đưa dự thảo các văn kiện đến 7.461 điểm Bưu điện văn hóa xã", ông Thắng thông tin.

Cạnh đó, Ban chỉ đạo Trung ương nắm tình hình dư nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp đã phát huy những kinh nghiệm, cách làm hay trong nhiều nhiệm kỳ, qua đó tập hợp được nhiều ý kiến tâm huyết từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện sự gắn bó sâu sắc với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

So với các nhiệm kỳ trước, ông Thắng cho hay, đợt lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện bước phát triển vượt bậc cả về hình thức, cách thức, số lượng và chất lượng. Kết quả, đã có gần 5 triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp gần 14 triệu lượt ý kiến.

Việc tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, theo ông Thắng, cũng được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần lắng nghe và cầu thị. Phương thức tiếp thu được tổ chức bài bản, chặt chẽ, khoa học, với yêu cầu gắn chặt việc tiếp thu với tính khả thi và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Quá trình tiếp thu không chỉ dừng lại ở việc chỉnh sửa câu chữ, mà còn góp phần làm rõ hơn tư duy phát triển, hoàn thiện nội dung, nâng tầm khát vọng và tầm nhìn chiến lược của các văn kiện.

"Chính quá trình này đã giúp các văn kiện gần dân hơn, sát thực tiễn hơn, dễ triển khai hơn", ông Thắng nhận định.