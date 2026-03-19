Giáo dục

Hủy kết quả thi với cá nhân, đơn vị gian lận ở vòng thi VioEdu cấp phường tại Hà Nội

Tuệ Nguyễn
19/03/2026 17:50 GMT+7

Ban tổ chức cuộc thi VioEdu cho biết đã ghi nhận nhiều hình ảnh về hành vi gian lận thi ở một số phòng thi cấp xã, phường trong cuộc thi tại Hà Nội.

Ban tổ chức cuộc thi VioEdu cho biết đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi đối với các cá nhân, đơn vị có hành vi gian lận, vi phạm quy chế thi, nhằm tạo sân chơi minh bạch, khách quan cho học sinh.

Hành vi gian lận thi VioEdu 2026 tại Hà Nội: Cảnh báo từ Ban tổ chức - Ảnh 1.

Phát hiện giám thị nhắc bài và hỗ trợ thí sinh làm bài

ẢNH: BAN TỔ CHỨC CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, sáng 18.3 đã diễn ra vòng thi cấp khu vực (cấp xã, phường) của cuộc thi VioEdu tại Hà Nội. Trong khi phần lớn các nhà trường phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc để tạo nên một sân chơi minh bạch cho học sinh, thì tại một số phòng thi, Ban tổ chức VioEdu đã ghi nhận nhiều hình ảnh rất đáng buồn về hành vi gian lận thi.

Cụ thể, giám thị cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài và nhiều hành vi gian lận khác.

Hành vi gian lận thi VioEdu 2026 tại Hà Nội: Cảnh báo từ Ban tổ chức - Ảnh 2.

Tạo góc khuất để "can thiệp" bài thi

ẢNH: BAN TỔ CHỨC CHỤP MÀN HÌNH

"Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của một kỳ thi, mà còn làm tổn thương niềm tin của các em học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em", thông báo của ban tổ chức nêu.

Ban tổ chức khi thực hiện giám sát online đã có đầy đủ bằng chứng và cơ sở để ra quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của các ca thi/phòng thi, cá nhân vi phạm và thông báo tới các đơn vị.

Qua sự việc này, Ban tổ chức VioEdu đề nghị các nhà trường trên toàn quốc nghiêm túc phối hợp, minh bạch và khách quan trong tổ chức kỳ thi để các học sinh có sân chơi công bằng, hiệu quả.

Sau khi các ca thi đã kết thúc, công tác rà soát hệ thống video giám sát vẫn sẽ được thực hiện kỹ lưỡng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm còn sót lại, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mọi thí sinh. 

Ban tổ chức khẳng định sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành vi vi phạm quy chế nào nhằm bảo vệ tuyệt đối tính công bằng của sân chơi đấu trường VioEdu. Đồng thời, mong các nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đề cao tính tự giác và trách nhiệm để cùng xây dựng một sân chơi VioEdu thực sự minh bạch, công bằng cho tất cả các em học sinh.

Đấu trường VioEdu (trước đây là Đấu trường toán học VioEdu) là cuộc thi kiến thức online thông qua các trò chơi miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Thí sinh có thể đăng ký tài khoản tự do, hoặc sử dụng tài khoản do nhà trường cấp để thi đấu.

Theo ước tính của ban tổ chức, cuộc thi mỗi năm thu hút 10 triệu học sinh. Nhiều năm qua, hầu hết trường tiểu học khuyến khích học sinh dự thi. Không ít tỉnh, thành tuyên dương, khen thưởng các em đạt điểm cao và trường học có nhiều học sinh tham gia. Ở một số trường, chứng chỉ đoạt giải của các cuộc thi tương tự được ưu tiên trong xét tuyển đầu cấp.

Tin liên quan

Hàng trăm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bị thu hồi vì nghi gian lận

Hơn 800 người bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi TOEIC tổ chức ở Nhật Bản trong 2 năm qua, buộc đơn vị tổ chức phải hủy kết quả và cấm thi 5 năm.

Hơn 50% học sinh dùng AI làm bài, nói gian lận là điều phổ biến

Khởi tố vụ án thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử

Khám phá thêm chủ đề

