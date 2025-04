Huy Khánh, Akira Phan và nhiều nghệ sĩ đồng hành giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời

Vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy (12.4), tại sân pickleball Passion (121 Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM), Báo Thanh Niên tổ chức giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm trao tiền giúp đỡ 20 em mồ côi sau đại dịch Covid-19 ở TP.HCM.

Đây là lần thứ 2, giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời được tổ chức và sẽ trao cho 20 em mồ côi, mỗi em 5 triệu đồng (tổng kinh phí 100 triệu đồng) để góp phần giúp các em trang trải chi phí học tập.

Kinh phí 100 triệu đồng này do anh Lý Quí Chánh (MC Lý Chánh) ủng hộ 20 triệu, Minh Tuấn Mobile ủng hộ 40 triệu, Công ty Vạn An Phát Land ủng hộ 30 triệu, luật sư Trương Anh Tú ủng hộ 10 triệu đồng. Dịp này, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà gửi tặng các em 200 tập vở.

Ca sĩ Akira Phan, diễn viên Huy Khánh, MC Lý Chánh (từ phải qua) tại giải pickleball quyên góp ủng hộ trẻ mồ côi thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời vào tháng 11.2024 ở Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời có sự tham gia của nhiều người bạn đồng hành Báo Thanh Niên trong một số hoạt động thể thao, thiện nguyện hướng về cộng đồng như diễn viên Huy Khánh, ca sĩ Akira Phan (từng tham gia giải lần 1 tổ chức ở Nha Trang, Khánh Hòa vào tháng 11.2024 - cũng đã ủng hộ 100 triệu đồng vào Quỹ Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên thực hiện).

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đại diện nhận biểu trưng 100 triệu đồng do các thành viên tham dự giải pickleball lần 1 ở Nha Trang ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời để hỗ trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19 ẢNH: BÁ DUY

Giải lần này còn có sự tham gia của ca sĩ Ti Ti, diễn viên Tân Trề, Hoàng Mèo, Lê Nam, Long Đẹp Trai; những người bạn đồng hành: Bùi Toàn, Tiến Dũng, Cao Minh Hiếu, Võ Văn Thư, Xuân Văn, Hồng Phúc, Thế Triệu, Hà Nguyễn, Dr Tuấn, Cậu Ba ZonZon, Lưu Quang Tuân, Ngọc Thịnh, Lệ Thu, Huy Gà, Cao Khoa, Tuấn Trà Xanh, Phúc Đinh, Thái Chí Hùng, và một số anh em đồng nghiệp: Thành Trần (VTV), Tùng Quang (Báo Nhân Dân), Tuấn Anh (FPT Play)…

Là giải đấu vì mục tiêu thiện nguyện, đậm tinh thần giao lưu, sẻ chia nhưng Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng và quà tặng hấp dẫn, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, trong đó có vợt và túi xách Zocker, vợt và túi xách Joola, sản phẩm ZonZon, voucher Gà Spa, đông trùng hạ thảo Kim Cương Vàng, tinh dầu Om SCENT (tinh dầu kẹp gió ô tô), áo thể thao thương hiệu Keepfly…

Giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên tổ chức, với sự hỗ trợ quà tặng và hậu cần của các thương hiệu: Zocker, Joola, đông trùng hạ thảo Kim Cương Vàng, Gà Spa, tinh dầu Om SCENT, Keepfly, Minh Tuấn Mobile, bánh mì ZonZon, tàu hủ tươi Nam Việt, ứng dụng điều hành giải pickleball vRacket, và những người bạn đồng hành: diễn viên Huy Khánh, Minh Tuấn Hàng Xanh, Cao Minh Hiếu, Xuân Văn, Tuấn Trà Xanh, Thái Chí Hùng, Huy Gà, Lưu Quang Tuân (sân pickleball Passion), Cao Lê Thắng (nhà hàng 95, số 68 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Cùng con đi tiếp cuộc đời đã thực hiện 64,5 tỉ đồng

Khởi động từ ngày 16.9.2021, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động nhằm chăm lo, bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 khi các em không may mất đi cha, hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ do đại dịch gây ra.

Tính đến tháng 1.2025, tổng số tiền ký bảo trợ lâu dài, trao khẩn cấp và học bổng cho trẻ mồ côi do Covid-19 qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là 64,5 tỉ đồng. Trong đó, trao hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ sau khi đại dịch vừa đi qua là 4,3 tỉ đồng. Trao học bổng và các hoạt động khác (tổ chức cho các trẻ vui trung thu, du lịch dịp hè, khám sức khỏe, lì xì tết, vui tết thiếu nhi, trao quà đầu năm học mới…) là 2,7 tỉ đồng và bảo trợ lâu dài cho 444 trẻ với số tiền 57,5 tỉ đồng.

Bên cạnh chăm lo vật chất cho các em, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời còn thực hiện việc chăm lo đời sống tinh thần của các em, để các em sớm vượt qua hoàn cảnh, cú sốc trong đời khi mất đi bờ vai thân yêu sau đại dịch Covid-19.

Đó là việc thực hiện chuyên mục Lá thư tâm sự để các em có cơ hội trải lòng mình về những biến cố đã qua, ước mơ cho tương lai… Là thực hiện các chuyến tham quan dịp hè để các em xả stress sau những tháng ngày học tập; hay chăm lo sức khỏe cho các em thông qua chương trình khám sức khỏe tổng quát.

Những ngày lễ tết, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đều tổ chức gặp gỡ các em tại mái nhà chung Thanh Niên, để các vui chơi, giao lưu, nhận quà tặng, dùng quà bánh… Đây cũng là dịp những người làm chương trình của Báo Thanh Niên gặp lại các em, thấy các em ngày một trưởng thành và đặc biệt, nụ cười tươi vui đã dần trở lại trên khuôn mặt tươi xinh của các em.

Có được những kết quả ấy trong hành trình hơn 3 năm qua, Cùng con đi tiếp cuộc đời may mắn nhận được sự chung tay, đồng hành của rất nhiều cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm trong và ngoài nước.

Đặc biệt, nhiều cá nhân, đơn vị tại TP.HCM có đam mê môn thể thao pickleball cũng rất quan tâm đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, và sẵn sàng chung tay tổ chức các giải đấu giao lưu để vận động kinh phí hỗ trợ các em.