Huy Khánh tham gia phim về chuyên án phản gián nổi tiếng

Trong phim, Huy Khánh đảm nhận vai phản diện Lê Quốc Túy được xây dựng từ nguyên mẫu có thật, kẻ cầm đầu một tổ chức phản động lưu vong. Cùng với Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Túy đứng sau âm mưu đưa người, vũ khí, khí tài từ nước ngoài xâm nhập VN nhằm lập chiến khu tại cực Nam đất nước.

Tạo hình nhân vật của Huy Khánh trong phim Kế hoạch CM12 ẢNH: NVCC

Vai diễn này được xem là thử thách đáng chú ý với Huy Khánh bởi nhân vật không chỉ cần vẻ ngoài lạnh lùng, mưu mô mà còn phải thể hiện được sự toan tính, tham vọng và bản chất nguy hiểm của một đối tượng phản động cầm đầu. Để vào vai Lê Quốc Túy, nam diễn viên phải để ria mép, tạo hình gần với nguyên mẫu. Chia sẻ thêm về vai diễn này, Huy Khánh cho biết anh bị thu hút bởi tính thử thách của nhân vật, bản thân nam diễn viên phải nghiên cứu khá kỹ tư liệu lịch sử, tìm hiểu về bối cảnh của thời kỳ hậu chiến cũng như tâm lý nhân vật có thật gắn liền với chuyên án nổi tiếng.

Kế hoạch CM12 lấy cảm hứng từ chuyên án cùng tên, được thực hiện trong vòng 3 năm, từ tháng 9.1981 - 9.1984. Bộ phim tái hiện cuộc đấu trí giữa lực lượng Công an nhân dân và các tổ chức gián điệp, biệt kích, phản động lưu vong. Nội dung phim được lấy cảm hứng từ truyện ký CM12 - Phía sau kế hoạch phản gián của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức.

Phim có 2 đồng đạo diễn là Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Biên kịch là Trần Duy Linh và Đinh Hoàng Ngọc Khánh. Ngoài Huy Khánh, phim còn có Dương Hoàng Anh vào vai Mai Văn Hạnh, Linh Trung vào vai Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng, cùng các diễn viên Quốc Tân, Huỳnh Phước An, Ngô Thành Tá…

Theo kế hoạch, phim sẽ hoàn thành hậu kỳ trong quý 4/2026 và phát sóng trên ANTV, các đài địa phương cùng nền tảng OTT.