Hủy toàn bộ các chuyến bay đến Đà Lạt từ 4.3

Theo thông báo của Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng, còn gọi là sân bay Đà Lạt) sẽ tạm thời đóng cửa từ 0 giờ ngày 4.3 đến 23 giờ 59 ngày 25.8 để triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Liên Khương, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách và duy trì kết nối hàng không khu vực.

Theo đó, hãng sẽ tăng cường khai thác trên các đường bay lân cận gồm TP.HCM - Buôn Ma Thuột, TP.HCM - Pleiku và Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột để phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách đến Lâm Đồng. Việc điều chỉnh này góp phần duy trì khả năng kết nối giữa khu vực Tây nguyên, Nam Trung bộ và các trung tâm kinh tế lớn trong bối cảnh một đầu mối hàng không quan trọng tạm ngưng hoạt động để phục vụ nâng cấp hạ tầng.

Đối với hành khách đã mua vé trên hành trình đến và đi từ Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương trong giai đoạn từ 4.3 - 25.8, Vietnam Airlines hỗ trợ đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí. Trường hợp phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí, hành khách sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của hãng. Hành khách cũng có thể lựa chọn hoàn vé và các dịch vụ bổ trợ đã mua kèm miễn phí. Chính sách hỗ trợ có hiệu lực đến hết 31.8.

Hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động cập nhật thông tin và liên hệ các chi nhánh, phòng vé, đại lý chính thức hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. Hãng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan để theo dõi tiến độ thi công, đồng thời xây dựng phương án khôi phục khai thác ngay khi sân bay Liên Khương đủ điều kiện hoạt động trở lại.

Sân bay Liên Khương được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế vào tháng 6.2024. Tuy nhiên, do đã khai thác trong thời gian dài trước đó, một số hạng mục hạ tầng xuống cấp, cần được sửa chữa đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn và nâng công suất khai thác.

Sau khi hoàn thành, đường băng sẽ được cải tạo, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, cho phép đón các loại máy bay lớn hơn, tăng tần suất chuyến bay và giảm tình trạng quá tải vào mùa cao điểm du lịch Đà Lạt. Việc nâng cấp này cũng góp phần tăng cường kết nối vùng Tây nguyên với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế.

Trong thời gian sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt động, du khách đến Đà Lạt có thể lựa chọn các phương án thay thế: Với khách bay từ các tỉnh, thành xa, có thể hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), sau đó di chuyển bằng ô tô để lên Đà Lạt.

Từ TP.HCM, du khách có thể đi theo quốc lộ 20 qua Bảo Lộc để lên Đà Lạt. Ngoài ra, có thể kết hợp tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, rẽ tại nút giao Đại Ninh, sau đó theo quốc lộ 28B để lên Đà Lạt.