Huy Tuấn 'bối rối' khi Thanh Duy tràn lên ghế nóng

Dàn giám khảo "bất lực" khi Thanh Duy - Duy Khiêm Ngố ào lên khu vực "ghế nóng" BTC

Tập 10 là màn tranh tài của các thí sinh Duy Khiêm Ngố, Jenna Anh Phương, Ngô Kinh Lâm, Thảo Trang, Mario Thành Tâm và Quỳnh Lương theo chủ đề World Hits - Những bài hát nổi tiếng thế giới. Riêng thầy trò Thanh Duy - Duy Khiêm Ngố tiếp tục khiến bộ ba giám khảo Huy Tuấn - Ái Phương - Nguyễn Hải Phong ngỡ ngàng.

Khác với hình ảnh sôi động trước đó, Thanh Duy cùng học trò gây tò mò với màn trình diễn sâu lắng One Night Only. Cả hai gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào trên giai điệu ballad êm dịu. Tuy nhiên, tiết mục đi đến cao trào khi cặp đôi đột ngột "chuyển tông" sôi động khiến Huy Tuấn ngỡ ngàng.

Thanh Duy - Duy Khiêm Ngố biến hóa đầy màu sắc với tiết mục One Night Only BTC

Từ phong cách nhẹ nhàng, Thanh Duy - Duy Khiêm Ngố biến sân khấu thành một vũ hội trên nền nhạc disco. Cả hai khuấy động không khí với những bước nhảy điêu luyện cùng năng lượng dồi dào. Bộ đôi còn gây thích thú khi tiến đến vị trí ban giám khảo để tương tác. Trước sự "bùng cháy" của thầy trò Thanh Duy, Huy Tuấn một phen bối rối.

Nhận xét về tiết mục, nam nhạc sĩ hài hước cho biết: "Nếu tính điểm tiết mục này, phải tính thêm điểm trợ diễn của ban giám khảo (cười). Tất cả mọi thứ đều có trong tiết mục này. Hai bạn lúc nào cũng gây bất ngờ, lúc nào cũng có chiêu trò, luôn luôn làm gì đó bùng nổ".

Nguyễn Hải Phong chia sẻ: "Tôi choáng ngợp trước đội hình này. Đây là cặp đôi đồng điệu, tài năng. Đây là một tiết mục hay". Về phía Ái Phương, cô bày tỏ thích thú cách bố trí tiết mục. Nữ ca sĩ thậm chí còn yêu cầu cả hai hát lại một đoạn trong ca khúc.

Huy Tuấn, Ái Phương bất ngờ khi bị đội Thanh Duy 'tiếp cận' phút chót BTC

Tại chương trình còn có nhiều màn trình diễn hấp dẫn. Thảo Trang lần lượt song ca với Ngô Kinh Lâm, Jenna Anh Phương các ca khúc Telephone, mashup Let's Get Loud - On The Floor. Hồ Trung Dũng cùng học trò Quỳnh Lương "đốn tim" khán giả với tiết mục I see the light. Ngoài ra, nam ca sĩ còn kết hợp với Mario Thành Tâm, Thảo Trang trong bản mashup Fever-Higher và ca khúc bất hủ Can't Help Falling In Love.

Kết thúc đêm thi, Jenna Anh Phương xuất sắc dẫn đầu. Mario Thành Tâm và Duy Khiêm Ngố theo sát nữ diễn viên. Riêng top 3 Quỳnh Lương, Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang rơi vào vòng nguy hiểm. Cuối cùng, Quỳnh Lương được giữ lại vì có tổng điểm cao nhất. Hai thí sinh còn lại phải nói lời chia tay chương trình.