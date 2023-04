Huyện Cần Giuộc tập trung chuyển đổi số trong hành chính - công vụ

Tổ Công nghệ số cộng đồng ở Cần Giuộc hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số Ảnh: Khả Ngân

Thi đua chuyển đổi số tận cơ sở

Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND H.Cần Giuộc, cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai quán triệt về tinh thần chủ trương, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng, dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng các kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban, ngành và 15 xã, thị trấn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện phối hợp với các cấp hội, đoàn phát động thi đua về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước; triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ; lắp đặt wifi miễn phí tại 20 điểm đông người lui tới, như: Trung tâm hành chính công, công viên Nguyễn Thị Bảy, tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc, công viên Nguyễn Thái Bình; nhà văn hóa ấp, trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng ở các xã Mỹ Lộc, Long An, Phước Lý; Phối hợp các đơn vị liên quan thúc đẩy phát triển hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện... Góp phần lan tỏa và thu hút sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với công cuộc chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh và của huyện.

Chị Đỗ Thị Thảo Phương, Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc, cho biết các cấp hội, đoàn của huyện đã thành lập 15 CLB "IT ÁO XANH" nhằm tuyên truyền về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện, các xã, thị trấn; Hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm và cài đặt App Long An số (Long An ID) trên điện thoại thông minh; sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, các tiện ích, dịch vụ, đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thành lập hơn 80 tổ công nghệ cộng đồng

Hiện nay, UBND H.Cần Giuộc đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, củng cố kiện toàn, nâng chất hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng cấp huyện và 80 tổ cấp xã. Các tổ công nghệ này có nhiệm vụ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; mua bán trên sàn thương mại điện tử và kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản… Đặc biệt, triển khai đến người dân sử dụng kênh Zalo "Chuyển đổi số quốc gia", "Chính quyền số tỉnh Long An", ứng dụng "Long An số"… để cập nhật kịp thời các thông tin thiết yếu từ các cấp, các ngành trong tỉnh.

Theo thống kê, số lượng thuê bao internet cáp quang, hộ gia đình ở Cần Giuộc đạt tỷ lệ 99,8% (58.562/58.682 hộ). Tổng số thuê bao di động trên địa bàn huyện là 318.711 thuê bao (tỷ lệ thuê bao/dân số là 318.711/222.293, đạt 143,37%). Trong đó, tỷ lệ thuê bao có sử dụng data đạt 60,53% (192.911/318.711 thuê bao), tỷ lệ thuê bao là smartphone/dân số là 247.000/222.293, đạt 111,11%.

Ông Trương Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, cho biết thực hiện các chỉ đạo, định hướng, đề án của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chuyển đổi số, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/HU về thực hiện chuyển đổi số huyện Cần Giuộc đến năm 2025. Trên tinh thần đó, ngày 17.1.2022, UBND H.Cần Giuộc ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU. Đến nay, nhìn chung cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong hành chính - công vụ đã đáp ứng yêu cầu công việc; đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của huyện đã hiểu biết cơ bản về chuyển đổi số, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng về chuyển đổi số, xác định được những việc mình phải làm và đang bắt tay vào triển khai các phần việc cụ thể trong công cuộc chuyển đổi số.