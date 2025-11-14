Huyền thoại 3 môn phối hợp trở lại, 'thắp lửa' cho IRONMAN Phú Quốc 2025

Giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 16.11. Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 2.000 VĐV đến từ hơn 60 quốc gia/vùng lãnh thổ, cùng hàng ngàn khán giả và người đồng hành. Mùa giải 2025 cũng ghi nhận số lượng người đăng ký lớn nhất trong lịch sử ở tất cả các cự ly. Đáng chú ý, số lượng VĐV Việt Nam ở cự ly 70.3 tại giải năm nay tăng gần 25% so với mùa giải 2024, thể hiện sự phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng của cộng đồng 3 môn phối hợp trong nước.

VĐV những cung đường ven biển tuyệt đẹp tại IRONMAN Phú Quốc 2025

Đường đua được thiết kế theo chuẩn quốc tế, bao gồm 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy bộ. Các VĐV sẽ chinh phục những cung đường ven biển tuyệt đẹp của đảo ngọc Phú Quốc - nơi thiên nhiên, sức bền và ý chí hòa quyện trong từng sải bước.

Bên cạnh không khí thi đấu sôi động, sự kiện năm nay còn chào đón sự trở lại của huyền thoại IRONMAN, Mark Allen - người tiếp tục mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng thể thao sức bền Việt Nam. Là biểu tượng của tinh thần "không gì là không thể", huyền thoại 3 môn phối hợp thế giới sẽ đồng hành cùng các VĐV trong hoạt động giao lưu và chia sẻ mang tên "cách những nhà vô địch vượt qua giới hạn". Chương trình giúp VĐV trang bị kiến thức và tâm thế vững vàng hơn, sẵn sàng vượt qua những thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần trong cuộc đua.

Huyền thoại 3 môn phối hợp Mark Allen. Ông từng nhiều lần vô địch giải IRONMAN World Championship ẢNH: BTC

Xuyên suốt tuần lễ sự kiện, ban tổ chức phối hợp cùng chính quyền đặc khu Phú Quốc và đối tác triển khai chương trình "đào tạo an toàn nước và cứu hộ dành cho cư dân, nhân viên khách sạn và học sinh địa phương". Đây là chương trình nhằm nâng cao kỹ năng bơi an toàn, ý thức bảo vệ môi trường nước và xây dựng nền tảng "an toàn - trách nhiệm" cho du lịch biển đảo.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang chia sẻ: "Giải IRONMAN 70.3 Phú Quốc là sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong hành trình phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ - thể thao biển của khu vực. Sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh một Phú Quốc năng động, hiện đại và hội nhập, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động du lịch, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ địa phương. Chúng tôi đánh giá cao ban tổ chức trong việc tổ chức một giải đấu chuyên nghiệp, an toàn và bền vững. Qua đó, lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí vượt giới hạn và ý thức cộng đồng, góp phần xây dựng một Phú Quốc phát triển năng động, đáng sống và giàu bản sắc".

IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 16.11 ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, giải chạy thiện nguyện "Newborns Vietnam Run Out" tiếp tục được tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh Việt Nam. Mỗi bước chạy trong hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là hành động thiết thực lan tỏa tình yêu thương và hy vọng tới những trái tim nhỏ bé.