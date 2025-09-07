Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Huyền thoại Armani qua đời, hướng đi nào cho đế chế thời trang?
Video Thế giới

Huyền thoại Armani qua đời, hướng đi nào cho đế chế thời trang?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
07/09/2025 19:53 GMT+7

Sau sự ra đi của huyền thoại thời trang Giorgio Armani, người đã giữ cho công ty của mình hoạt động độc lập, nhiều người thắc mắc về những gì có thể xảy ra tiếp theo với thương hiệu xa xỉ này.

Nhà thiết kế Giorgio Armani đã để lại một di sản bền vững trong ngành thời trang và một thương hiệu đã khẳng định vị thế trên toàn thế giới trong hơn 50 năm qua.

Nhưng việc ông Armani qua đời đặt ra những câu hỏi về tương lai của công ty Ý mà thiên tài thời trang này đã kiên trì giữ vững tính độc lập.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Giorgio Armani, qua đời ở tuổi 91, là cổ đông lớn duy nhất của công ty. Và ông đã duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ, cả về mặt sáng tạo lẫn quản lý, cho đến tận cuối đời.

Sự kết hợp giữa tài năng và sự nhạy bén trong kinh doanh của Armani đã giúp công ty tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 2,7 tỉ USD. Dù lợi nhuận có giảm sút trong thời kỳ suy thoái kinh tế, các chuyên gia trong ngành cho rằng thương hiệu toàn cầu này vẫn cực kỳ hấp dẫn.

Giám đốc phong cách của WWD, Alex Badia, cho biết điều này là do bản sắc của thương hiệu vẫn rất mạnh mẽ. “Di sản của ông ấy quá, quá mạnh mẽ. Tầm nhìn của ông ấy quá độc đáo đến nỗi tôi không nghĩ họ cần một gương mặt thiết kế mới. Họ chỉ cần tiếp nối thương hiệu, tiếp nối di sản đó”.

Hướng đi nào cho đế chế thời trang Armani? - Ảnh 1.

Ông Giorgio Armani tạo dáng cùng người mẫu khi trình làng bộ sưu tập Xuân Hè 2025 tại Thành phố New York (Mỹ), ngày 17.10.2024.

ẢNH: REUTERS

Armani không có con - nhưng ông vẫn còn các thành viên trong gia đình và những đồng nghiệp đã làm việc sát cánh bên ông suốt nhiều năm qua.

Thương hiệu này rất hấp dẫn, nhưng các chuyên gia cho rằng một thỏa thuận trong trung hạn sẽ khó có thể xảy ra. Armani đã soạn thảo điều lệ công ty mới, dự kiến có hiệu lực sau khi ông qua đời. Văn bản này đã vạch ra các nguyên tắc quản lý cho những người thụ hưởng, bao gồm “cách tiếp cận thận trọng đối với các thương vụ mua lại”.

Những kế hoạch của ông có thể sẽ rõ ràng hơn trong những tuần tới, khi di chúc của Armani được công bố.

Vào năm 2016, nhà thiết kế đã thành lập một quỹ mang tên mình để đảm bảo việc kế nhiệm suôn sẻ và duy trì sự độc lập của công ty.

Một năm sau, ông cho biết quỹ này sẽ được điều hành bởi ba người được ông đề cử, và nói thêm rằng sau khi ông qua đời, quỹ sẽ nhận được một cổ phần lớn hơn của công ty - cùng với những người thừa kế khác.

Ông đã bày tỏ mong muốn các đồng nghiệp thân thiết và gia đình tiếp quản thương hiệu, vì vậy những vị trí cần được bổ nhiệm là chủ tịch và giám đốc điều hành.

Việc lựa chọn cấu trúc sáng tạo phù hợp có thể sẽ khó khăn hơn. Đặc biệt là vì cách tiếp cận thương hiệu mang tính khái niệm cao của ông. Armani có một cộng sự cho cả bộ sưu tập dành cho nam và nữ của mình. Và các chuyên gia cho rằng có thể có nhiều người dẫn dắt sáng tạo - thay vì chỉ một người có tầm nhìn xa.

Xem thêm bình luận