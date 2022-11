Huyền thoại bóng đá Đức thương nhớ Diego Maradona

Lothar Mathaus và Diego Maradona là 2 trong số những biểu tượng sáng chói nhất của 2 nền bóng đá Đức và Argentina, với điểm chung từng đối đầu nhau tại Serie A trong màu áo Inter Milan và Napoli.

Được CLB Napoli tạc tượng và đặt tên sân vận động, Diego Maradona qua đời vào ngày 25.11.2020 và được xem là huyền thoại của đội bóng có màu áo thiên thanh với 2 chức vô địch Serie A.

Ngoài những cuộc đối đầu tóe lửa giữa Napoli và Inter Milan, Diego Maradona còn từng đánh bại Lothar Matthaus và tuyển Đức ở World Cup 1986, trước khi Matthaus phục thù bằng chiến thắng ở chung kết World Cup 1990 tại Ý 4 năm sau đó.





Khi ngày khai mạc World Cup 2022 (ngày 20.11) và ngày giỗ thứ 2 của Diego Maradona (25.11) đến gần, huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus đã bày tỏ sự tôn vinh đến đối thủ cũ của mình bằng cách chia sẻ một bức ảnh ý nghĩa.

Đó là tấm ảnh Matthaus và Maradona đứng sát và khoác lưng nhau trong một trận đấu, kèm dòng chữ: "World Cup đầu tiên không có bạn!", như một sự tưởng nhớ đến Maradona.

Lothar Matthaus từng chia sẻ trên tạp chí Four Four Two về tình bạn đặc biệt với Diego Maradona, trong đó có việc huyền thoại người Argentina từng ngỏ ý mời ông sang cùng khoác áo CLB Napoli.