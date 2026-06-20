Huyền thoại Brazil và khoảnh khắc gây sốt tại World Cup 2026: Rất nhiều 'vàng'!

5 nhà vô địch thế giới, 4 Quả bóng vàng trong 1 bức ảnh

Bức ảnh này được chính cựu đội trưởng huyền thoại Cafu đăng tải trên trang cá nhân và ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá toàn cầu với gần 300.000 lượt tương tác sau vài tiếng đồng hồ. Bức ảnh được ghi lại khi các nhà cựu vô địch thế giới cùng ngồi trong phòng VIP để theo dõi và tiếp lửa cho thế hệ đàn em selecao, trong trận đấu gặp tuyển Haiti diễn ra vào sáng ngày 20.6, theo giờ Việt Nam.

Nhiều người hâm mộ đã nói vui rằng đây là bức ảnh "phát sáng" vì có rất nhiều "vàng" bên trong. "Vàng" ở đây là cách nói ví von cho hàng loạt danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới bao gồm cúp vàng World Cup và Quả bóng vàng (Ballon d'Or).

Từ trái qua: Kaka - Ronaldo "béo" - Ronaldinho - Cafu - Rivaldo ẢNH: FBNV

Ngoại trừ Cafu, người sở hữu kỷ lục với 3 lần liên tiếp chơi trận chung kết World Cup (1994 đến 2002), cả bốn cái tên còn lại là Ronaldo "béo" (1997 và 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) và Kaka (2007) đều từng giành Quả bóng vàng châu Âu. Còn nói về World Cup, cả 5 cựu danh thủ trong bức ảnh đều đã vô địch: Cafu (1994 và 2002), Ronaldo "béo" (1994 - không được ra sân thi đấu phút nào, 2002), Rivaldo (2002), Ronaldinho (2002), Kaka (2002).

Gợi nhớ giai đoạn vàng son của Brazil tại World Cup

Bức ảnh cũng ngay lập tức khơi gợi cho người hâm mộ bóng đá thế giới những ký ức về thời kỳ hoàng kim của bóng đá Brazil, kéo dài từ năm 1994 đến 2002. Đó là giai đoạn mà selecao thống trị thế giới với thứ bóng đá ngẫu hứng, lãng mạn và đầy mê hoặc. Với bộ khung gồm những huyền thoại kiệt xuất này, đội bóng vàng xanh đã làm nên lịch sử khi lọt vào chung kết ở 3 kỳ World Cup liên tiếp và mang về 2 ngôi sao trên ngực áo vào các năm 1994 và 2002. Những người trong bức ảnh - những vũ công samba ngày ấy luôn là nỗi khiếp sợ cho mọi hàng phòng ngự và là quy chuẩn của cái đẹp trong thế giới bóng đá.

Trong lần đầu đá chính tại World Cup 2026, Matheus Cunha tỏa sáng với cú đúp giúp Brazil thắng Haiti 3-0 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các huyền thoại trên khán đài cũng mang lại những nốt lặng khi nhìn vào thực tế của bóng đá Brazil ở thời điểm hiện tại. Kể từ sau đỉnh cao năm 2002, đội bóng xứ samba vẫn chưa thể một lần góp mặt ở trận chung kết sau 5 kỳ World Cup liên tiếp, thậm chí liên tục gây thất vọng lớn cho người hâm mộ bằng những trận thua muối mặt ở các vòng knock-out.

Tại VCK World Cup 2026, Brazil cũng đang sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình và đang nỗ lực khẳng định mình qua từng trận đấu. Đoàn quân của HLV Ancelotti có màn ra quân khá thất vọng khi chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Ma Rốc. Đến lượt trận thứ hai, Vinicius và các đồng đội phần nào đã mang lại niềm tin cho người hâm mộ khi đánh bại Haiti với số 3-0.