Huyền thoại Dick Van Dyke hé lộ cuộc sống riêng ở tuổi 100

Diễn viên gạo cội Dick Van Dyke - người được nhiều khán giả biết đến nhờ Mary Poppins (1964) của Disney ẢNH: AFP

Mới đây, Dick Van Dyke viết một bài luận cho tờ The Time (Anh), thẳng thắn chia sẻ thực tế đau đớn của quá trình già đi. Tháng 12 tới, nghệ sĩ kỳ cựu chính thức bước sang tuổi 100. Trước cột mốc đặc biệt này, ông chia sẻ về tình trạng của bản thân: "Thật khó chịu khi thấy mình bị thụt lùi so với thế giới, cả về vấn đề thể chất lẫn mặt xã hội". Ngôi sao gạo cội tiếp tục: "Tôi nhận được lời mời tham dự các sự kiện hoặc biểu diễn ở New York hay Chicago (Mỹ) nhưng những chuyến đi như vậy khiến tôi kiệt sức đến mức phải từ chối. Hầu như tất cả những cuộc gặp gỡ với mọi người đều phải diễn ra ở nhà tôi".

Bên cạnh đó, những sự việc diễn ra xung quanh khiến ông trở nên khó chịu và u ám. Nam nghệ sĩ cho hay mình vừa trải qua hai trận cháy rừng ở Nam California (Mỹ) trong vòng chưa đầy một tháng, ngay trước cửa nhà, trong đó gồm cả trận cháy tồi tệ nhất lịch sử. Ông cũng quan tâm, bức xúc trước những vấn đề nhức nhối trên thế giới và đôi lúc trở thành một ông già cáu kỉnh, hay la hét vào TV.

Sức khỏe của nghệ sĩ gạo cội ngày càng sa sút ẢNH: AFP

Mặc dù Dick Van Dyke cảm thấy luôn trẻ trung trong tâm hồn nhưng cơ thể ông không thể chống lại sự tàn phá của tuổi tác. "Phần lớn thì chính sự sa sút về thể chất mới mang lại cảm giác chân thật nhất. Như những nhân vật già khụ mà tôi từng thủ vai, giờ đây tôi cũng là ông lão lom khom, đi lững chững, bước lảo đảo. Tôi gặp vấn đề về chân, thường phải nằm ngửa càng nhiều càng tốt", ông kể. Sao phim Đêm kinh hoàng tiếp tục: "Thị lực của tôi tệ đến mức tôi không thể gấp origami được nữa. Tôi cũng khó theo kịp những cuộc trò chuyện trong một nhóm và thường phàn nàn về máy trợ thính mặc dù tôi sẽ không bao giờ gọi chúng là 'kèn tai'. Tôi chưa già đến mức như thế".

Dick Van Dyke mang trong mình nhiều nỗi buồn, khi những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời đã qua, dần bị thế giới quên lãng. Mặc dù vẫn đóng vai khách mời trên TV, quảng cáo nhưng nghệ sĩ kỳ cựu luôn nhớ cảm giác được đến studio mỗi ngày để quay loạt phim dài tập. Hơn hết, những người bạn thân thiết trong đời ông đều đã ra đi khiến nghệ sĩ thêm phần cô đơn, lạc lõng.

Niềm vui của Dick Van Dyke ở tuổi 100

Nam diễn viên kỳ cựu nhận giải Emmy vào năm ngoái ẢNH: AFP

Tuy nhiên, cuộc sống của Dick Van Dyke không phải chỉ toàn màu xám xịt. Nghệ sĩ 100 tuổi cho biết ông vẫn cố gắng đến phòng tập 3 lần/tuần. Ông giải thích: "Tôi không biết tại sao đây lại là điều tôi luôn muốn làm nhưng đúng là vậy đó. Tôi chưa bao giờ là kiểu người thức dậy rồi lại đi ngủ, trừ khi trời lạnh và mưa. Nếu bỏ qua những buổi tập, tôi thực sự cảm nhận được có những chỗ trên cơ thể mình cứng dần". Niềm vui tập luyện của ông vừa thực hiện những bài tập này sang bài tập khác vừa ngân nga những bài hát yêu thích.

Nếu tập luyện giúp cơ thể Dick Van Dyke khỏe khoắn thì tình yêu với vợ Arlene Silver giữ tinh thần ông luôn vui vẻ. "Tôi gặp Arlene vào năm 2006 và cô ấy nhanh chóng trở thành người bạn tâm giao và tình yêu của đời tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, mối tình ngọt ngào đang tiếp diễn của chúng tôi chính là lý do quan trọng nhất khiến tôi không trở nên ủ rũ, khép kín. Arlene chỉ bằng nửa tuổi tôi và cô ấy khiến tôi cảm thấy mình như khoảng hai phần ba đến ba phần tư tuổi thật của mình. Mỗi ngày, cô ấy lại tìm ra một cách mới để giúp tôi luôn tươi trẻ, năng động, tràn đầy hy vọng và cảm thấy được cần đến", ông bộc bạch.

Ngôi sao 100 tuổi nói thêm: "Tóm lại, những điều khiến cuộc sống của tôi vui vẻ và trọn vẹn thực ra rất đơn giản: sự lãng mạn, làm những gì mình thích và cười thật nhiều". Nhìn về tương lai, lời khuyên lớn nhất của nghệ sĩ này là: đừng ngại cười chính mình. Ông nói rằng khiếu hài hước có thể làm lu mờ những giai đoạn khó khăn nhất của tuổi già.

Dick Van Dyke hạnh phúc bên vợ Arlene Silver (54 tuổi). Họ kết hôn năm 2012 và gắn bó cho đến hiện tại ẢNH: AFP

Dick Van Dyke sinh năm 1925 tại Mỹ, ông đã có hơn 70 năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Tên tuổi của ngôi sao gạo cội này gắn liền với chương trình The Dick Van Dyke Show và loạt tác phẩm nổi tiếng: Bye Bye Birdie, Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, Dick Tracy, Night at the Museum, Night at the Museum: Secret of the Tomb, Mary Poppins Returns… Trong suốt sự nghiệp, nghệ sĩ tên tuổi đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 6 giải Emmy, 1 giải Tony, 1 giải Grammy. Năm 1993, ông được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, đồng thời cũng được công nhận là "Huyền thoại Disney" vào năm 1998.