Huyền thoại điện ảnh Pháp Brigitte Bardot qua đời

Brigitte Bardot trong vai diễn nổi tiếng "Juliette" của And God Created Woman (1956), vai diễn đưa bà trở thành biểu tượng màn bạc thế giới Ảnh: chụp màn hình

Brigitte Bardot sinh năm 1934 tại Paris (Pháp) và sớm được biết đến với vai trò người mẫu trước khi bước chân vào điện ảnh. Bà trở thành hiện tượng toàn cầu sau vai diễn trong bộ phim And God Created Woman (1956), do người chồng lúc bấy giờ Roger Vadim đạo diễn, giúp bà trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và gợi cảm nhất thế kỷ 20. Bộ phim giúp Bardot định hình hình ảnh người phụ nữ Pháp tự do, phóng khoáng và làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận về phụ nữ trên màn ảnh.

Trong sự nghiệp kéo dài hai thập niên, Bardot tham gia vào gần 50 bộ phim với nhiều vai diễn đa dạng, đóng góp quan trọng vào phong cách điện ảnh Pháp và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ. Vai trò của bà trong And God Created Woman và các tác phẩm sau đó đã khắc sâu trong ký ức khán giả khắp thế giới, khiến bà trở thành biểu tượng văn hóa của thập niên 1950 - 1960.

Huyền thoại của điện ảnh Pháp Brigitte Bardot yên nghỉ ở tuổi 91 Ảnh: AP

Tuy nhiên, ở đỉnh cao sự nghiệp, Bardot bất ngờ rút lui khỏi điện ảnh vào năm 1973, khi mới 39 tuổi, để dành thời gian cho hoạt động mà bà tâm huyết: bảo vệ động vật. Năm 1986, bà thành lập Brigitte Bardot Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên đấu tranh chống nạn săn bắt, ngược đãi động vật. Bà tham gia nhiều chiến dịch lớn, từ phản đối săn bắt hải cẩu đến thúc đẩy luật bảo vệ động vật, theo CNA.

Bên cạnh những đóng góp trong nghệ thuật và bảo vệ động vật, Bardot cũng là nhân vật gây tranh cãi. Bà nhiều lần bị xử phạt ở Pháp vì các phát ngôn được coi là kích động phân biệt chủng tộc và bày tỏ quan điểm chính trị cực hữu. Điều này khiến hình ảnh của bà vừa được tôn vinh vừa bị chỉ trích ở nhiều thời điểm khác nhau.

Nhiều người nổi tiếng và chính trị gia gửi lời chia buồn đến gia đình "biểu tượng tự do và nữ quyền của điện ảnh Pháp" Ảnh: AP

Lãnh đạo Pháp và các nghệ sĩ quốc tế đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của bà. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi Bardot là "một huyền thoại của thế kỷ, người đã chạm tới trái tim người yêu điện ảnh và những ai quan tâm đến bảo vệ động vật", khẳng định di sản của bà vượt ra ngoài màn bạc.

Thông tin chi tiết về tang lễ và lễ tưởng niệm dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới bởi gia đình và Quỹ Brigitte Bardot. Sự ra đi của bà để lại một khoảng trống lớn trong làng điện ảnh Pháp và phong trào bảo vệ động vật toàn cầu.