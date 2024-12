Huyền thoại Gullit xuất hiện, danh thủ Hồng Sơn 'mê ngất': Cùng nói về đội tuyển Việt Nam

Chương trình "Gặp gỡ và giao lưu huyền thoại bóng đá thế giới Ruud Gullit" là sự kiện được FC Online tổ chức. Đây là dịp đặc biệt để người hâm mộ Việt Nam đến gần hơn với huyền thoại bóng đá thế giới, giao lưu và chia sẻ về hành trình sự nghiệp, niềm đam mê bóng đá và góc nhìn cá nhân của danh thủ Gullit về bóng đá hiện đại.

Ruud Gullit là huyền thoại đầu tiên mở đầu cho dự án "Legend At Your Side" (tạm dịch: Huyền thoại trong đội hình của bạn" do tựa game FC Online Vietnam thực hiện). Dự án hứa hẹn sẽ còn tiếp tục mang tới cơ hội giao lưu giữa người hâm mộ Việt Nam với những huyền thoại sống của bóng đá thế giới khác trong tương lai gần.