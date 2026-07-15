Huyền thoại K-pop U-KNOW (TVXQ!) đến Việt Nam

Huyền thoại K-pop U-KNOW (TVXQ!) mang concert solo đầu tiên đến TP.HCM

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, U-KNOW (Yunho), trưởng nhóm TVXQ!, một trong những biểu tượng của làn sóng Hallyu thế hệ đầu, sẽ có chuyến lưu diễn solo U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 tại Việt Nam. Buổi diễn dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 19.9 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM). Việc TP.HCM trở thành một trong những điểm dừng của tour diễn được xem là dấu mốc đáng chú ý với cộng đồng Cassiopeia, tên gọi fandom chính thức của TVXQ! tại Việt Nam.

U-KNOW được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất của thế hệ Hallyu đầu tiên ẢNH: SM Entertainment

Theo lịch trình được SM Entertainment công bố, U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 khởi động bằng ba đêm diễn tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 17 - 19.7 trước khi tiếp tục đi qua Macau, Singapore, Bangkok, Đài Bắc, Jakarta, TP.HCM và Hồng Kông. Thông báo từ đơn vị quản lý cũng cho biết tour sẽ còn được mở rộng với các chặng diễn tiếp theo.

Ba đêm diễn tại Seoul nhanh chóng ghi nhận lượng đặt vé lớn ngay sau khi mở bán. Ban tổ chức sau đó cũng phải điều chỉnh địa điểm tổ chức tại Seoul sang nhà thi đấu Jamsil Indoor Stadium để đáp ứng nhu cầu.

Ra mắt cùng TVXQ! vào năm 2003, U-KNOW (Jung Yun-ho) được xem là một trong những nghệ sĩ góp phần đặt nền móng cho làn sóng Hallyu tại châu Á. TVXQ! từng lập nhiều kỷ lục về doanh số album, lượng khán giả tại các tour diễn và nhiều lần tổ chức concert tại những sân vận động lớn ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Không chỉ hoạt động nhóm, U-KNOW còn phát triển sự nghiệp solo với định hướng riêng. Các sản phẩm như True Colors (2019), NOIR (2021), Reality Show (2023) hay album phòng thu đầu tiên I-KNOW đều cho thấy sự theo đuổi những concept mang tính điện ảnh và khả năng kết hợp giữa âm nhạc với nghệ thuật trình diễn.

Sau hơn 20 năm hoạt động cùng TVXQ! và phát triển sự nghiệp solo, U-KNOW tiếp tục mở ra chương mới với tour diễn châu Á đầu tiên mang thương hiệu PROJECT 26 Ảnh: SM Entertainment

Trong nhiều năm, truyền thông Hàn Quốc thường nhắc đến U-KNOW như một trong những nghệ sĩ có khả năng làm chủ sân khấu nổi bật của K-pop. Nam ca sĩ được đánh giá cao ở kỹ năng trình diễn, vũ đạo và khả năng duy trì phong độ ổn định sau hơn 20 năm hoạt động. U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 không chỉ là tour diễn mới mà còn được xem như chương tiếp theo trong sự nghiệp solo của anh.

Theo giới thiệu từ ê-kíp, U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 được xây dựng theo hình thức "scene" (phân cảnh), kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và yếu tố sân khấu để tạo nên một câu chuyện xuyên suốt. Khác với mô hình concert truyền thống chỉ tập trung vào biểu diễn ca khúc, tour diễn lần này hướng đến trải nghiệm giàu tính điện ảnh, trong đó mỗi phân đoạn được thiết kế như một chương riêng, phản ánh những dấu mốc trong hành trình nghệ thuật của U-KNOW.

Việc TP.HCM được lựa chọn là một trong những điểm dừng của tour diễn cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường biểu diễn Việt Nam đối với các nghệ sĩ Hàn Quốc. Theo ban tổ chức, thông tin về sơ đồ khán đài, các hạng vé và thời gian mở bán sẽ được công bố trong thời gian tới.