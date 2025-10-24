Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Huyền thoại Kaka, Luis Figo góp mặt tại đại tiệc FC Pro Festival 2025 ở Việt Nam

24/10/2025 19:00 GMT+7

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24.10.2025 - Hai huyền thoại bóng đá thế giới Kaka và Luis Figo sẽ chính thức góp mặt tại FC Pro Festival 2025, sự kiện Esports quốc tế đẳng cấp do EA SPORTS FC Mobile tổ chức ngay tại Việt Nam.

Không chỉ là giải đấu, đây còn là một đại tiệc bóng đá và âm nhạc hoành tráng, nơi người hâm mộ có thể sống trọn trong không khí thể thao, giao lưu cùng thần tượng và tận hưởng những màn trình diễn đỉnh cao.

Lần đầu Việt Nam đăng cai sự kiện Esports toàn cầu của FC Mobile

Sau khi chính thức ra mắt tại Việt Nam, EA SPORTS FC Mobile tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ khi mang giải đấu FC Pro Festival 2025 - một sân chơi Esports tầm cỡ thế giới - đến với người hâm mộ Việt. Việt Nam vinh dự đăng cai một sự kiện quốc tế lớn bậc nhất năm của dòng game EA SPORTS FC Mobile, quy tụ những tuyển thủ hàng đầu thế giới và đặc biệt là sự hiện diện của hai siêu sao từng giành Quả Bóng Vàng - Kaka (2007) và Luis Figo (2000).

Huyền thoại Kaka, Luis Figo góp mặt tại đại tiệc FC Pro Festival 2025 ở Việt Nam- Ảnh 1.

Giải đấu năm nay quy tụ 20 tuyển thủ xuất sắc đại diện cho 12 quốc gia gồm: Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Serbia, Thái Lan, Mexico, Mỹ và Việt Nam. Các vận động viên sẽ cùng nhau tranh tài cho ngôi vô địch FC Mobile toàn cầu với tổng giá trị giải thưởng lên tới 50.000 USD.

Sự kiện được tổ chức từ ngày 06 đến 09.11.2025 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) - một trong những địa điểm hiện đại nhất TP.HCM, hứa hẹn trở thành tâm điểm của cộng đồng Esports Việt Nam trong tháng 11 này.

Lịch thi đấu và thời gian phát sóng FC Pro Festival 2025

Huyền thoại Kaka, Luis Figo góp mặt tại đại tiệc FC Pro Festival 2025 ở Việt Nam- Ảnh 2.

Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng chính thức của EA SPORTS FC Mobile Việt Nam, giúp người hâm mộ cả nước dễ dàng theo dõi và cổ vũ cho đại diện Việt Nam tại sân chơi toàn cầu.

Kaka, Figo và trận cầu huyền thoại đáng mong đợi nhất năm

Điểm nhấn không thể bỏ qua của FC Pro Festival 2025 chính là Legend Match - trận cầu huyền thoại quy tụ hai siêu sao Kaka và Luis Figo. Đây không chỉ là màn trình diễn giao hữu, mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi hai tượng đài của làng túc cầu thế giới cùng xuất hiện trên sân khấu Esports Việt Nam, mang đến cảm xúc đặc biệt cho hàng ngàn khán giả.

Trong ngày diễn ra Legend Match, người hâm mộ còn có thể:

  • Tham gia khu trải nghiệm kỹ năng bóng đá, thử thách cùng các mini game độc quyền từ FC Mobile.
  • Check-in cùng những chiếc cúp danh giá như Chiếc Đĩa Bạc Bundesliga hay Cúp vô địch Serie A - những biểu tượng quen thuộc của bóng đá thế giới.
  • Nhận hàng ngàn phần quà ingame hấp dẫn và quà lưu niệm giới hạn chỉ dành riêng cho khán giả có mặt tại sự kiện.

Đại tiệc bóng đá và âm nhạc bùng nổ tại SECC

Không dừng lại ở khía cạnh thi đấu, FC Pro Festival 2025 còn là một đại tiệc bóng đá - âm nhạc đích thực, nơi thể thao và nghệ thuật hòa quyện, tạo nên không khí lễ hội chưa từng có. Sân khấu được đầu tư công phu tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM, sẽ bùng nổ cảm xúc với sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ "Anh Trai - Em Xinh", những gương mặt quen thuộc từng tạo nên nhiều bản hit đình đám.

Đặc biệt, hai nghệ sĩ này cũng chính là tác giả của bài hát chủ đề "FC Pro Festival 2025", được sáng tác riêng cho sự kiện – hứa hẹn mang đến màn trình diễn đỉnh cao trong đêm chung kết 09.11, thổi bùng ngọn lửa đam mê trước khi nhà vô địch FC Mobile 2025 chính thức được xướng tên.

Hội quân tại SECC - Cháy hết mình cùng FC Mobile Việt Nam

Với sự kết hợp giữa thể thao, Esports và âm nhạc, FC Pro Festival 2025 không chỉ là giải đấu, mà còn là một lễ hội toàn cầu, nơi người hâm mộ cùng nhau hòa chung nhịp đập đam mê và tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có.

Huyền thoại Kaka, Luis Figo góp mặt tại đại tiệc FC Pro Festival 2025 ở Việt Nam- Ảnh 3.

Thông tin chi tiết, lịch phát sóng và các hoạt động bên lề sẽ được cập nhật liên tục trên:

  • Fanpage chính thức: EA SPORTS FC Mobile Vietnam
  • Website: fcmobile.garena.vn
  • Link chi tiết: FC Mobile VN tại Pro Festival 2025. Xem tại đây

Hãy cùng EA SPORTS FC Mobile Việt Nam "Hội quân tại SECC - Cháy hết mình cùng FC Pro Festival 2025" và chào đón hai huyền thoại Kaka - Luis Figo ngay tại Việt Nam!

Kaka Luis Figo FC Pro Festival 2025 Esports
