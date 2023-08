Huyền thoại Lauryn Hill công bố chuyến lưu diễn kỷ niệm 25 năm album đầu tay

Lauryn Hill đang chuẩn bị để bắt đầu chuyến lưu diễn này, bà sẽ đi qua Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Theo thông tin đã được tiết lộ, bà sẽ “đoàn tụ” cùng với ban nhạc The Fugees ở chặng Mỹ và Canada.

Poster của chuyến trình diễn kỷ niệm 25 năm USA Today

Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu tại Mystic Lake ở Minneapolis, Minnesota, vào ngày 8.9, trước khi chuyển đến New York; kế đến là Úc và New Zealand trong 4 ngày với sự đồng hành của ca sĩ người Jamaica, Koffee. Sau đó, bà sẽ trở lại Bắc Mỹ để thực hiện thêm 11 đêm diễn.

Hill cũng chia sẻ trong một tuyên bố: “The Miseducation of Lauryn Hill cho đến ngày nay đã và vẫn là bản tình ca gửi đến cha mẹ, gia đình, khán giả của tôi, cũng như là nền văn hóa đã ủ ấm tôi, những người đã chỉ dạy tôi, những ai đã yêu thương tôi và rồi trở thành đấng tạo hóa của tôi”.

Bà cũng nói thêm mình “tin tưởng những gì đã truyền cảm hứng trong việc thực hiện album nói trên vẫn còn tiếng vang đối với khán giả, vốn đã tin rằng những bài hát thuộc thể loại này chỉ còn tồn tại trong quá khứ”.

Lauryn trong một buổi biểu diễn vào tháng 6 năm nay Josh Brasted

Trong một thông cáo báo chí, bà cũng giãi bày: “Tôi yêu âm nhạc, tôi yêu mọi người, tôi thực sự biết ơn Chúa vì cuộc sống và sự may mắn, khi tôi có thể chia sẻ trí tuệ và quan điểm của mình thông qua âm nhạc. Tôi thấy mình có trách nhiệm xóa đi ý tưởng cho rằng một số kiểu biểu đạt và/hoặc một số kiểu người nhất định thì không thuộc về nơi chốn nào đó. Tôi thích thể hiện những gì có thể thành công hoặc xảy ra miễn là có trí tưởng tượng, sự sáng tạo và tình yêu dẫn đường”.

Chuyến lưu diễn này cũng được thông báo sau khi nhóm The Fugees buộc phải hủy bỏ dự án trình diễn tái hợp do đại dịch Covid-19 vào năm 2021. Sự kiện này được tổ chức nhằm để kỷ niệm album đoạt giải Grammy The Score của nhóm.

Vào tháng 9.2021, bộ ba tái hợp trên sân khấu ở New York trong buổi biểu diễn đầu tiên sau 15 năm. Cho đến ngày nay, giai điệu của bản cover Killing me softly with his song qua giọng hát Lauryn Hill vẫn còn ám ảnh rất nhiều thế hệ nghe nhạc, trở thành bản soul kinh điển, vượt thời gian.

Riêng về Lauryn, bà đã xuất hiện trở lại sân khấu nhiều lần trong năm nay, một trong số đó là lễ kỷ niệm 50 năm lịch sử hip-hop tại thành phố New York, khi trình diễn với Nas và nhóm The Fugees tại lễ hội âm nhạc Roots Picnic.

Sức sống lâu dài của The Miseducation of Lauryn Hill

Đã hơn 2 thập kỷ qua, nhưng The Miseducation of Lauryn Hill vẫn là đĩa nhạc có sức ảnh hưởng và được ngợi ca cho đến nay. Với các bản hit như Doo wop (That thing), Ex-Factor và Everything is everything, album đứng đầu các bảng xếp hạng ở vị trí số 1 tại Mỹ vào năm 1998, bán được 422.000 bản trong tuần đầu tiên, một kỷ lục đối với một nữ nghệ sĩ solo.

Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 41 (năm 1999), bà đã giành được 5 giải Grammy và ghi kỷ lục như người phụ nữ đầu tiên giành được nhiều giải thưởng nhất chỉ trong một đêm. Lauryn cũng đồng thời là nghệ sĩ hip-hop đầu tiên giành được giải Album của năm trong thời hoàng kim của pop và nhạc country.

Lauryn Hill tạo cú hat-trick tại Grammy 1999 với album The Miseducation of Lauryn Hill GoldDerby

The Miseducation of Lauryn Hill đã vượt lên những tên tuổi nổi tiếng của thời bấy giờ để giành giải thưởng cao nhất, đánh bại The Globe Sessions và Come on over vô cùng nổi tiếng của hai “bà hoàng nhạc country” Sheryl Crow và Shania Twain. Danh sách này cũng có sự góp mặt của Madonna với album Ray Of Light.

Bài đánh giá năm 1998 cây bút chuyên mảng âm nhạc David Browne đã khen ngợi The Miseducation of Lauryn Hill là một album “sẽ có sức sống lâu dài, không thể nhanh chóng rút khỏi ký ức của rất nhiều người. Với khả năng chuyển từ phần hát sang đến đọc rap, Lauryn đã tạo ra một album chứa đựng sức mạnh, gợi lại quá khứ nhưng cũng tạo dựng tương lai cho thể loại này”.

Chiến thắng của Lauryn Hill là hoàn toàn bất ngờ, trong bối cảnh Viện Hàn lâm bị chia rẽ sâu sắc bởi các vấn đề mang tính sắc tộc. Trong suốt hơn 2 thập kỷ, sau Lauryn Hill thì Jon Batiste chính là nghệ sĩ da màu thứ hai chiến thắng ở hạng mục này vào năm 2022 với album We are.

Trong âm nhạc Mỹ, Lauryn được coi là một trong những rapper vĩ đại nhất mọi thời đại, cũng như một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng nhất trong thế hệ mình. Bà được ghi nhận vì đã phá bỏ rào cản đối với các rapper nữ, phổ biến nhạc rap, định nghĩa lại hip-hop và giúp neo-soul có sự phổ biến rộng rãi.

Ngoài việc được NPR vinh danh là một trong 50 giọng ca vĩ đại, Hill còn được tạp chí Rolling Stone liệt kê là một trong 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Năm 2015, bà được Billboard xếp hạng là nữ rapper vĩ đại nhất.