'Huyền thoại nhạc disco' Boney M: 'Đến Việt Nam là một phép màu'

Liz Mitchell chia sẻ: "Lần nào tôi đến Việt Nam cũng là một cảm xúc khác, nhưng điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là tình cảm từ các fan yêu nhạc" Ảnh: BTC

Boney M.Liz Mitchell, Joy, Samantha Fox là những huyền thoại âm nhạc thế giới thập niên 1970, 1980. Ngoại trừ Samantha Fox, tất cả đều từng biểu diễn ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ cùng đến Đà Lạt để tham gia Dalat Spring Concert - một sự kiện âm nhạc lần đầu tiên tổ chức với tiêu chí hướng tới chuẩn quốc tế và thực hiện thường niên. Nếu như ở những lần làm show trước tại Việt Nam, các nghệ sĩ biểu diễn ở những sân khấu trong nhà thì lần này, không gian sân khấu mở ra ngoài trời giữa mênh mông thiên nhiên của Đà Lạt ở Quảng trường Lâm Viên.

Boney M cùng Liz Mitchell đã từng đến Việt Nam biểu diễn hai lần, lần này khác biệt hơn cả khi giọng ca huyền thoại ngân vang những bản nhạc Giáng sinh kinh điển trong không gian thơ mộng ở Đà Lạt. Tại buổi ra mắt truyền thông, bà cho hay: "Để đến Việt Nam là một phép màu, mọi thứ diễn ra đều khá ngắn. Tôi đã lưu diễn ở Canada 8 năm liên tiếp và tôi muốn nghỉ ngơi trong năm nay. Nhưng chồng tôi nhận được một cuộc điện thoại và nói rằng: "Chúng ta cần phải đến Việt Nam biểu diễn". Và giờ chúng tôi có mặt ngày hôm nay".

Giọng ca sinh năm 1952 chia sẻ có một thành viên trong ban nhạc Boney M đã suýt không đến được Việt Nam vì một số vấn đề liên quan đến visa. "Nhưng bằng một phép màu và lời cầu nguyện đến Chúa thì mọi việc đã được giải quyết và chúng tôi đều có mặt đông đủ tại Việt Nam. Thậm chí thành viên đó còn có mặt tại Việt Nam trước chồng Liz Mitchell", nữ ca sĩ kể.

Các huyền thoại âm nhạc Liz Mitchell (Boney M), Joy band và "Nữ hoàng nhạc Pop" thập niên 1980 Samantha Fox chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt Ảnh: BTC

Ban nhạc đến từ Áo - Joy band đình đám thế giới với những ca khúc mà người yêu nhạc luôn nhớ đến như Touch by touch, Hey Hello, Valerie, I'm in love… Đại diện nhóm cho biết: "Chúng tôi không quen với giao thông tại Việt Nam nhưng chúng tôi vẫn yêu mến ẩm thực, văn hóa, con người Việt Nam. Người Việt luôn thân thiện, yêu mến chúng tôi". Khi được hỏi về các bản nhạc sẽ trình diễn, Joy trả lời rằng: "Tất nhiên sẽ có tất cả các bản hit của chúng tôi, đặc biệt là chúng tôi có 1 bài hát mới dành tặng riêng khán giả Việt Nam mang tên Vietnamese Girl".

Trong họp báo, Samantha Fox đã ngẫu hứng cover lại ca khúc Rivers of Babylon của Boney M và tiết lộ cô thần tượng Boney M từ năm 12 tuổi. "Biểu tượng gợi cảm" một thời chia sẻ: "Tôi đã biểu diễn tại châu Á rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Và ngay sau khi nhận được lời tôi đã phải thốt lên: "Đó là điều tôi luôn mong chờ. Tôi "say yes" ngay lập tức".

Giọng ca Touch Me (I Want Your Body) cho biết thêm lần này đến Việt Nam chỉ để biểu diễn nên cô đang lên kế hoạch trở lại cho những chuyến đi nghỉ dài ngày hơn, hy vọng là thực hiện ngay trong năm tới. "Tôi cam đoan sẽ mang tới cho các bạn một show diễn tuyệt vời với những ca khúc các bạn đã biết trải dài từ thập niên 1980 đến nay", Samantha Fox bày tỏ.

Đêm nhạc Dalat Spring Concert diễn ra tại Đà Lạt tối 21.12 tới có sự góp mặt của huyền thoại âm nhạc thế giới: Boney M.Liz Mitchell, Joy và Samantha Fox và hoàn toàn miễn phí. Dự kiến 15.000 khán giả sẽ được hòa theo những bản nhạc disco nổi tiếng nhất của các nghệ sĩ đã được khán giả nhiều thế hệ thuộc nằm lòng.