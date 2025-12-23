'Huyền thoại nhan sắc' Brazil - Hoa hậu Iêda Maria Vargas qua đời

Theo các tờ báo lớn của Brazil như Correio do Povo, TMC Brasil, thông tin bà Iêda Maria Vargas - Hoa hậu Hoàn vũ 1963, qua đời được gia đình xác nhận vào sáng sớm 22.12. Trước đó, bà được đưa vào điều trị tại khoa Chăm sóc tích cực (ICU) của Bệnh viện Arcanjo São Miguel sau khi gặp biến chứng hô hấp nghiêm trọng. Bà không qua khỏi vì suy hô hấp cấp.

Iêda Maria Vargas trong khoảnh khắc đăng quang Miss Universe 1963 Ảnh: MU

Tổ chức Miss Universe cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Hoa hậu Hoàn vũ 1963. "Là người phụ nữ đầu tiên của Brazil đăng quang Miss Universe, vẻ đẹp duyên dáng cùng tinh thần tiên phong của bà đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử. Mong rằng di sản của bà sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau", Miss Universe viết trên fanpage.

Đáng chú ý, sự ra đi của Iêda Maria Vargas diễn ra chỉ chưa đầy một tuần trước sinh nhật lần thứ 81 của bà (31.12) khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi. Truyền thông Brazil gọi đây là "một cuộc chia tay lặng lẽ nhưng đầy tính biểu tượng của người phụ nữ từng làm thay đổi cách thế giới nhìn về vẻ đẹp Brazil".

Sự ra đi của Iêda Maria Vargas càng khiến cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp toàn cầu xúc động khi chỉ vài tháng trước, Norma Nolan - Miss Universe 1962, người tiền nhiệm của bà cũng đã qua đời. Trong vòng chưa đầy nửa năm, hai biểu tượng nhan sắc liên tiếp của thập niên 1960 lần lượt rời xa thế giới. Báo Gramado Magazine viết: "Sự ra đi của Iêda Maria Vargas không chỉ là mất mát của một gia đình hay một địa phương, mà là sự mất mát mang tính biểu tượng đối với cả nền văn hóa đại chúng Brazil".

Nhan sắc thanh lịch, cổ điển của Iêda Maria Vargas, biểu tượng vẻ đẹp Brazil thập niên 1960 và là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ hoa hậu sau này Ảnh: MU

Cô gái 18 tuổi làm nên lịch sử tại Hoa hậu Hoàn vũ 1963

Sinh năm 1944 tại Porto Alegre, Iêda Maria Vargas đăng quang Miss Universe 1963 khi mới 18 tuổi, với chiều cao 1,7m cùng vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển, đậm chất Latin. Tại cuộc thi năm đó, bà vượt qua 49 thí sinh đến từ khắp thế giới, trở thành người đẹp Brazil đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ.

Chiến thắng của Iêda Maria Vargas được xem là bước ngoặt lịch sử đối với Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung. Theo TMC Brasil, thời điểm bà trở về quê nhà sau đăng quang, hàng vạn người dân đã đổ ra đường chào đón, biến sự kiện này thành một trong những lễ đón hoa hậu lớn nhất lịch sử Brazil.

Từ chiến thắng của bà, Brazil dần vươn lên trở thành một trong những "cường quốc sắc đẹp" của thế giới, với hàng loạt danh hiệu quốc tế trong các thập niên tiếp theo sau. Truyền thông Brazil nhiều lần nhấn mạnh rằng: "Nếu không có Iêda Maria Vargas, bản đồ nhan sắc toàn cầu có lẽ đã rất khác".

Sự ra đi của Iêda Maria Vargas khép lại một chương quan trọng của lịch sử Miss Universe, nhưng di sản và tinh thần tiên phong của bà vẫn còn mãi với thời gian Ảnh: MU

Lựa chọn lặng lẽ sau ánh hào quang

Khác với nhiều hoa hậu cùng thời lựa chọn theo đuổi showbiz quốc tế, Iêda Maria Vargas sớm rời xa ánh đèn sân khấu. Năm 1968, bà kết hôn với ông José Carlos Athanázio Aumirant (qua đời năm 2016). Hai người có hai con và được truyền thông Brazil xem là hình mẫu của một cuộc hôn nhân bền vững, kín tiếng.

Dù nhận được nhiều lời mời tham gia điện ảnh, trong đó có cả Hollywood, bà quyết định quay về Brazil, tập trung cho gia đình và các hoạt động xã hội, thiện nguyện tại địa phương. Theo Correio do Povo, suốt nhiều thập niên, Iêda Maria Vargas tích cực tham gia các chương trình cộng đồng liên quan đến phụ nữ, trẻ em và giáo dục, nhưng luôn tránh xa sự ồn ào của truyền thông.

Một chi tiết thường được báo chí Brazil nhắc đến khi nói về Iêda Maria Vargas là việc bà kiên quyết nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Trong suốt hơn 60 năm kể từ ngày đăng quang, bà luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, phong thái điềm đạm và vẻ đẹp tự nhiên. Theo Gramado Magazine, chính sự lựa chọn này đã khiến bà trở thành biểu tượng của "vẻ đẹp vượt thời gian", đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Brazil thanh lịch, tự tin và bền bỉ trước sự biến đổi của thời đại.

"Iêda Maria Vargas không chỉ là Miss Universe đầu tiên của Brazil. Bà là khởi nguồn của một niềm tin, rằng vẻ đẹp Brazil có tiếng nói riêng, bản sắc riêng và giá trị bền vững vượt thời gian", TMC Brasil viết.