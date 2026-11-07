Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson và hành trình làm lại cuộc đời sau phá sản

Mike Tyson thừa nhận những bài học về tiền bạc của mình đến theo cách không hề dễ dàng.

Phá sản vì lối sống xa hoa

Trong tập podcast Fly on the Wall with Dana Carvey and David Spade phát sóng ngày 5.11, huyền thoại quyền Anh đã chia sẻ về hành trình gây dựng lại cuộc sống sau khi từng rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Mike Tyson từng là một trong những võ sĩ quyền Anh nổi tiếng và kiếm tiền nhiều nhất thế giới trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp Ảnh: Reuters

Trong cuộc trò chuyện, hai người dẫn chương trình nhắc đến việc Mike Tyson hiện sinh sống tại Florida, bang không áp thuế thu nhập cá nhân cấp bang tại Mỹ. MC David Spade đùa rằng Mike Tyson có thể chuyển tới California để cùng ông và Dana Carvey "phá sản". Mike Tyson lập tức đáp lại rằng ông không muốn lặp lại con đường đó thêm lần nào nữa.

Trước khi rơi vào cảnh phá sản, Mike Tyson từng nổi tiếng với lối sống xa hoa. Theo NBC News, ở thời kỳ đỉnh cao tài chính, ông sở hữu 6 biệt thự, 110 chiếc ô tô cùng những con hổ trắng Bengal. Khối tài sản của cựu vô địch quyền Anh hạng nặng từng được ước tính vào khoảng 300 đến 400 triệu USD. Tuy nhiên, đến năm 2003, Mike Tyson nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 của luật phá sản Mỹ. Một năm sau, số nợ của ông được cho là đã lên tới 38 triệu USD.

Hồ sơ được truyền thông Mỹ dẫn lại cho thấy có thời điểm Mike Tyson tiêu khoảng 400.000 USD mỗi tháng. Riêng trong giai đoạn 1995-1997, ông được cho là đã bỏ ra khoảng 9 triệu USD cho chi phí pháp lý. Bên cạnh đó, Mike Tyson còn phải đối mặt với những khoản thuế lớn, chi phí kiện tụng và nghĩa vụ sau ly hôn. Theo hồ sơ phá sản được CNN dẫn lại, ông từng nợ hơn 13 triệu USD tiền thuế tại Mỹ và khoảng 4 triệu USD với cơ quan thuế Anh. Đầu năm 2003, Mike Tyson cũng đồng ý trả 6,5 triệu USD cho người vợ cũ Monica Turner trong thỏa thuận ly hôn. Luật sư của Mike Tyson khi đó cho rằng việc ông phụ thuộc quá nhiều vào người khác trong quản lý tài chính cũng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Hai thập kỷ trôi qua, Mike Tyson từng bước gây dựng lại tài chính và cuộc sống. Chia sẻ với David Spade và Dana Carvey, ông cho biết bản thân cảm thấy "rất biết ơn ở giai đoạn này của cuộc đời". Theo Mike Tyson, những khó khăn tài chính trong quá khứ giúp ông có khả năng nhận ra những thương vụ không phù hợp ở hiện tại. "Đó là điều tốt đẹp của việc bắt đầu lại. Khi đã rút ra được bài học từ lần đầu tiên, bạn sẽ không phạm lại điều đó ở lần thứ hai", Mike Tyson chia sẻ. Khi được hỏi hiện ai là người quản lý tài chính cho mình, Mike Tyson hài hước trả lời rằng ông giao tất cả cho vợ.

Gia đình trở thành ưu tiên lớn nhất

Mike Tyson hiện có cuộc sống gia đình bên người vợ thứ ba Lakiha Spicer. Hai người kết hôn từ năm 2003 và có hai người con chung là Milan (17 tuổi) và Morocco (15 tuổi). Cựu vô địch hạng nặng còn có 5 người con từ những mối quan hệ trước.

Sau những biến động trong quá khứ, Mike Tyson cho biết ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống hiện tại là làm cha Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với People vào tháng 10.2026, Mike Tyson cho biết ưu tiên lớn nhất của ông ở thời điểm hiện tại là vai trò làm cha. Nhìn lại quá khứ nhiều biến động, Mike Tyson cho rằng những điều từng bị xem là tiêu cực cuối cùng lại mang đến cho ông những bài học giá trị. "Mọi thứ từng được gọi là tiêu cực cuối cùng đều trở thành điều tích cực đối với tôi. Tôi rất biết ơn tất cả, bởi chính những điều đó đã giúp tôi trở thành một con người tốt hơn. Tôi biết ơn cả những chuyện tồi tệ từng xảy ra với mình", Mike Tyson chia sẻ.

Hành trình cuộc đời của Mike Tyson hiện cũng trở thành chủ đề của bộ phim tài liệu mới mang tên TYSON, đang được phát trực tuyến trên Netflix.