Huyền thoại xe đạp Mai Công Hiếu: Lan tỏa thông điệp hòa bình từ những vòng quay

Mai Công Hiếu - huyền thoại xe đạp Việt Nam

Sinh năm 1977 tại thành phố Đà Nẵng, Mai Công Hiếu được xem là một trong những tay đua xuất sắc nhất của xe đạp đường trường Việt Nam. Anh từng giành 2 huy chương vàng SEA Games, 1 huy chương bạc châu Á và giữ kỷ lục 13 năm liên tiếp vô địch quốc gia, thành tích hiếm có trong làng thể thao nước nhà.

Đằng sau những vinh quang ấy là hành trình không ít gian khó. Từ chiếc xe đạp cũ do 2 cha con tự cải tạo, đến quyết định rời quê nhà Đà Nẵng khi chưa tròn 16 tuổi để vào Đồng Tháp theo đuổi đam mê, anh Hiếu đã từng bước khẳng định mình bằng ý chí và nghị lực.

"Có lúc vừa tập luyện vừa phải đi dạy thêm để trang trải cuộc sống nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ từ bỏ. Xe đạp là đam mê, là cuộc đời của tôi…", Mai Công Hiếu kể với PV Thanh Niên.

Tay đua Mai Công Hiếu sẽ trở lại Quảng Trị, lan tỏa thông điệp hòa bình qua từng vòng quay xe đạp ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Trong 2 ngày 18 - 19.4, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026 sẽ diễn ra tại Quảng Trị, quy tụ khoảng 1.000 VĐV trong nước và quốc tế. Sự xuất hiện của VĐV Mai Công Hiếu với vai trò khách mời truyền cảm hứng được xem là điểm nhấn đặc biệt của chương trình.

Chia sẻ trước thềm sự kiện, Mai Công Hiếu cho biết, anh rất vinh dự khi nhận lời mời tham dự một chương trình mang nhiều ý nghĩa lịch sử và nhân văn. "Tôi rất vui và tự hào khi được trở lại Quảng Trị - mảnh đất thiêng liêng của dân tộc. Được tham gia với vai trò khách mời, truyền cảm hứng là điều khiến tôi càng trân trọng hơn hành trình của mình với xe đạp", anh Hiếu nói.

Theo cựu tuyển thủ, niềm đam mê xe đạp đã kết nối con người, lan tỏa tinh thần sống tích cực và hướng đến những giá trị bền vững. Anh Hiếu kỳ vọng, thông qua ngày hội, niềm đam mê xe đạp sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ.

Mai Công Hiếu sẽ đồng hành cùng các tay đua trong hành trình “Chung tay kiến tạo hòa bình” ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đạp xe để "chạm" vào lịch sử và lan tỏa thông điệp hòa bình

Dù đã nhiều lần đạp xe qua vùng "đất lửa" Quảng Trị nhưng mỗi lần trở lại, với Mai Công Hiếu cảm xúc vẫn luôn dâng trào như lần đầu.

"Tôi đã nhiều lần đạp xe qua những cung đường lịch sử nơi đây nhưng lần nào cũng vậy, cảm giác tự hào và xúc động vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi vòng quay như đưa mình chạm vào ký ức của dân tộc," anh Hiếu xúc động.

Đặc biệt, tại Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026, hành trình năm nay sẽ đưa các VĐV đi qua cầu Hiền Lương, biểu tượng lịch sử từng chia cắt 2 miền đất nước và hành trình còn mang giá trị tri ân khi các VĐV sẽ đạp xe qua nhiều "tọa độ lửa", trong đó có nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh là nơi an nghỉ của hàng ngàn anh hùng liệt sĩ.

Sau khi giải nghệ, Mai Công Hiếu tiếp tục gắn bó với xe đạp trên cương vị huấn luyện viên, âm thầm truyền lửa cho thế hệ trẻ ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Mỗi cung đường là một lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, để chúng ta biết trân quý hơn cuộc sống hôm nay", anh Hiếu bày tỏ.

Anh Hiếu kỳ vọng, sự kiện năm nay sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn khi có sự góp mặt của nhiều vận động viên quốc tế. "Tôi mong rằng chương trình sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng về tình yêu hòa bình. Khi các VĐV từ nhiều quốc gia cùng đạp xe trên một cung đường, đó chính là hình ảnh đẹp của sự kết nối, của tinh thần thể thao không biên giới", anh Hiếu nói.

Trong hai ngày 18 - 19.4 sắp tới, Báo Thanh Niên phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức chương trình Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026, đánh dấu lần thứ 2 ngày hội ý nghĩa này trở lại "đất lửa" Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngày 19.4, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" sẽ diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị dự kiến thu hút khoảng 1.000 VĐV và người yêu thích xe đạp đến từ các CLB trong nước, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan tham gia ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị tổ chức, đánh dấu lần thứ 2 sự kiện trở lại vùng đất giàu giá trị lịch sử này. Trong hành trình kéo dài 2 ngày (18-19.4), các VĐV ngoài tham gia thi đấu còn có dịp khám phá những địa danh lịch sử, cảm nhận sự hồi sinh mạnh mẽ của một vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh.

"Đây là dịp để mỗi người nhìn lại quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai. Tôi tin rằng, từ Quảng Trị, thông điệp hòa bình sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, vượt qua mọi khoảng cách", anh Mai Công Hiếu chia sẻ.



