Huyện ủy Đầm Dơi: Đi đầu trong công tác ‘tạo nguồn’ đảng viên trẻ

Cách "tạo nguồn" phù hợp, hiệu quả

Theo ông Huỳnh Văn Hiền, Phó bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng nên những năm gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng là học sinh các trường THPT.

Để làm tốt công tác này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ các trường THPT trên địa bàn quan tâm trong công tác tạo nguồn. Khi học sinh học hết lớp 10, những em có học lực giỏi, đoàn viên ưu tú được lựa chọn đưa vào diện cảm tình Đảng. Đảng ủy, chi bộ phân công đảng viên đồng hành, hỗ trợ không những trong quá trình học tập của học sinh mà còn tạo điều kiện cho các em tham gia hoạt động phong trào để các em có đủ điều kiện rèn luyện, phấn đấu… Từ đó, lựa chọn ra những học sinh ưu tú, hội tụ đủ điều kiện để kết nạp Đảng. "Cách làm trên không chỉ góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng mà còn tạo môi trường thi đua, tạo động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới và giúp huyện nhà thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới hằng năm", ông Huỳnh Văn Hiền chia sẻ.

Cũng theo lời ông Hiền, từ năm 2016 đến nay, các trường THPT trên địa bàn huyện đã cử 17 học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó đã kết nạp được 8 đảng viên là học sinh. Riêng trong năm 2022, huyện đã kết nạp được 116 đảng viên mới, đạt 100,87% chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó có 3 học sinh đang học tập, sinh hoạt tại các trường THPT trên địa bàn.

Để làm tốt hơn nữa công tác này, năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy làm việc trực tiếp với các đảng ủy, chi bộ trường THPT trên địa bàn huyện, chọn 18 học sinh có thành tích nổi trội trong học tập và thực hiện tốt các phong trào thi đua để bồi dưỡng nhận thức về Đảng, dự kiến phát triển thêm ít nhất 10 đảng viên mới trong năm nay.

Hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy Đầm Dơi đã triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy; xây dựng Nghị quyết năm 2023, đồng thời chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp quản lý, điều hành thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kết quả, huyện đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong quý 1/2023. Trong đó: Tổng sản lượng thủy sản đạt gần 32% kế hoạch (tăng 4,5% so cùng kỳ); thu ngân sách nhà nước đạt 41,7% dự toán (tăng 25,7% so với cùng kỳ, trong đó có nguồn xấp xỉ đạt chỉ tiêu cả năm); giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt 34,5% kế hoạch; chương trình OCOP tiếp tục dẫn đầu với 40 sản phẩm được công nhận; giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được tập trung triển khai thực hiện; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện cũng đã thành lập Đoàn khảo sát kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022, từ đó, kịp thời chấn chỉnh ngay những hạn chế, thiếu sót. Song song đó, trong quý 1 vừa qua, địa phương đã phát triển được 67 đảng viên (trong đó có 3 học sinh Trường THPT), đạt 36,22% chỉ tiêu tỉnh giao.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, cho rằng những kết quả đạt được trong quý 1 là tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành mục tiêu "tăng tốc" trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời phản ánh thực chất hiệu quả của việc phân công các Ủy viên BCH Đảng bộ huyện cùng lãnh đạo các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện định kỳ dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm mà Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra từ năm 2020.

Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ của quý 2 và đến cuối năm là rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, trong thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng cường tập huấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh và quảng canh cải tiến; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; có giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, kinh tế tập thể, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp; hành động quyết liệt hơn trong xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; tranh thủ mùa khô, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, dự án, đảm bảo hoàn thành khối lượng và giải ngân vốn theo kế hoạch; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Huyện ủy, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp…

Đầm Dơi là huyện đồng bằng ven biển, cách trung tâm tỉnh lỵ Cà Mau khoảng 30 km về hướng đông nam. Toàn huyện hiện có 15 xã, 1 thị trấn, 127 ấp, 5 khóm. Đảng bộ huyện có 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 280 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, số đảng viên đã vượt trên 5.800 người.