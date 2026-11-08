Huyết áp đã ổn định, vì sao không nên tự ý ngưng thuốc?

Tình trạng này đặc biệt cần tránh ở người lớn tuổi và những người mắc bệnh nền như tiểu đường, bệnh thận hoặc bệnh tim mạch. Vì vậy, ngay cả khi huyết áp đã ổn định, người bệnh vẫn cần tuân thủ phác đồ điều trị, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ngừng thuốc đột ngột khiến huyết áp tăng trở lại

Khi ngừng thuốc hạ huyết áp, cơ thể sẽ mất đi tác dụng kiểm soát huyết áp mà thuốc đang có. Tùy loại thuốc, liều lượng và tình trạng sức khỏe, huyết áp sẽ tăng dần hoặc tăng nhanh sau khi ngừng điều trị.

Bỏ thuốc điều trị huyết áp đột ngột có thể khiến huyết áp tăng cao trở lại ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Chẳng hạn, thuốc chẹn beta có tác dụng làm chậm nhịp tim và giảm lực co bóp của tim. Khi ngừng thuốc bất ngờ, một số người có thể bị tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng mạnh và các triệu chứng tim mạch trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, nếu cần ngừng thuốc, người bệnh thường phải giảm liều từ từ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Huyết áp ổn định nhưng nguy cơ tim mạch vẫn còn

Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch. Khi áp lực máu thường xuyên ở mức cao, thành động mạch phải chịu sức ép lớn trong thời gian dài. Hệ quả là gây tổn thương mạch máu, dẫn đến xơ vữa động mạch và khiến tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể.

Nếu không được kiểm soát tốt, huyết áp cao sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim và bệnh thận mạn tính, bác sĩ Luke Laffin, chuyên gia tim mạch dự phòng tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết.

Kiểm soát tốt huyết áp giúp giảm áp lực lên tim và hệ thống mạch máu, từ đó hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch trong tương lai. Vì vậy, mục tiêu điều trị không chỉ là đưa chỉ số huyết áp về mức bình thường mà còn bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Người mắc tiểu đường, bệnh thận mạn tính hoặc từng bị đột quỵ cần chú trọng kiểm soát huyết áp. Đây là nhóm có nguy cơ biến chứng tim mạch cao hơn bình thường, theo Verywell Health.