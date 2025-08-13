Huỳnh Anh Tuấn lần hiếm hoi lộ diện sau biến cố sức khỏe

Hình ảnh của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn được chia sẻ trên trang cá nhân Ảnh: Fanpage Huỳnh Anh Tuấn

Thông qua trang cá nhân, quản lý Huỳnh Anh Tuấn đăng tải hình ảnh nam nghệ sĩ đi khám bệnh tại Cần Thơ. Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, có thể thấy nam diễn viên có thần thái tươi tắn, đã đi lại bình thường sau biến cố sức khỏe. Thậm chí, cộng sự của Huỳnh Anh Tuấn còn nhắn nhủ: “Một tháng nữa em đón anh về nhé”.

Đây là lần hiếm hoi phía Huỳnh Anh Tuấn đăng tải hình ảnh nam diễn viên trên trang cá nhân. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời động viên đến sao phim Domino: Lối thoát cuối cùng, mong anh sớm phục hồi sức khỏe để trở lại với các dự án nghệ thuật cũng như công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Sức khỏe hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn

Trước đó, việc fanpage của Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ đoạn clip nam diễn viên nấu ăn khiến khán giả hiểu lầm rằng anh đã khỏi bệnh và trở lại với công việc. Tuy nhiên, người quản lý lên tiếng đính chính, cho biết những video này được quay từ trước khi sao phim Hương phù sa bị đột quỵ.

Thời gian này, quản lý đăng lại các clip được Huỳnh Anh Tuấn thực hiện trước khi bị đột quỵ, đồng thời thay nam nghệ sĩ giữ lửa căn bếp Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Huỳnh Anh Tuấn được đưa về Cần Thơ để thuận tiện cho việc phục hồi chức năng sau đột quỵ. Đồng hành, chăm sóc sao nam là gia đình và các cộng sự. Theo thông tin từ quản lý, sức khỏe nam nghệ sĩ phục hồi tốt. Theo dự kiến, sau khi điều trị khoảng 1 tháng, Huỳnh Anh Tuấn sẽ trở lại TP.HCM.

Trong thời gian này, Huỳnh Anh Tuấn chưa xuất hiện trở lại vì không muốn gặp mọi người trong giao diện thiếu chỉn chu. Do đó, quản lý nam nghệ sĩ thay anh thực hiện các clip nấu ăn để giữ lửa căn bếp tâm huyết, đồng thời giữ tương tác với khán giả. Song chính điều này khiến người cộng sự phải đối diện với những bình luận tiêu cực, phải lên tiếng đính chính.

Trong bài đăng mới đây, quản lý cho biết mỗi tuần anh đều dành thời gian về Cần Thơ để thăm diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cũng như gặp gỡ, trao đổi với bác sĩ. Anh chia sẻ: “Đăng nhiều hình về anh Tuấn thì dễ bị nói mang anh ra câu view, còn không đăng thì nói tôi lãng quên. Nếu tôi cơ hội thì ngày nào tôi cũng ra clip nấu ăn trên kênh anh Tuấn để phủ sóng, còn đây tui chỉ đăng cầm chừng đúng kiểu giữ tương tác, vì thật sự công việc tôi rất nhiều”.