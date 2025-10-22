Huỳnh Bích Ngọc - ‘Bông hồng vàng’ 2025 và hành trình 46 năm cùng Tập đoàn TTC

"Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng" nhằm động viên và thúc đẩy đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó tôn vinh các nữ lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu thuộc mọi thành phần kinh tế, có thành tích trong điều hành, quản lý doanh nghiệp, có ý chí vươn lên, có tinh thần dân tộc, đóng góp quan trọng vào các hoạt động xã hội trong thời gian qua. Đồng thời khuyến khích, động viên nữ doanh nhân Việt Nam thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy thực hiện Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam và xây dựng văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và nữ doanh nhân, doanh nghiệp do nữ lãnh đạo nói riêng.

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng" năm 2025 đến bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC

Là một trong hai Nhà sáng lập Tập đoàn TTC, bà cùng với doanh nhân Đặng Văn Thành đã đưa TTC từ một hộ kinh doanh khiêm tốn từng bước trở thành hệ sinh thái đa ngành. TTC hoạt động trong các lĩnh vực cốt lõi gồm Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản dân dụng, Bất động sản công nghiệp, Giáo dục, Du lịch, hiện diện tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore, Úc với hơn 120 đơn vị trực thuộc.

Sau 46 năm hình thành và phát triển, TTC không ngừng củng cố nền tảng, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành, khẳng định vị thế thương hiệu, vừa thúc đẩy kinh tế, vừa mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, với chiến lược xanh hóa vì tương lai bền vững, lấy con người và trách nhiệm xã hội làm trọng tâm. Vợ chồng doanh nhân Đặng Văn Thành - Huỳnh Bích Ngọc còn sáng lập Quỹ từ thiện Thành Ngọc, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và nhân ái.

Danh hiệu "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng" 2025 ghi nhận đóng góp của đội ngũ nữ lãnh đạo doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo giá trị

Chia sẻ cảm xúc khi được vinh danh, bà Huỳnh Bích Ngọc bày tỏ, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự ghi nhận hành trình nỗ lực của Tập đoàn TTC. Đó cũng là nguồn cảm hứng và khích lệ để bà cùng nhiều nữ doanh nhân khác phấn đấu, khẳng định mình trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. "Người phụ nữ thời đại mới không chỉ dừng lại ở vai trò "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", mà còn cần có tầm nhìn xa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và biết khơi dậy tinh thần cộng hưởng trong tổ chức. Với tôi, quản trị doanh nghiệp không chỉ là quản lý con số, mà là quản trị niềm tin của người lao động, của cổ đông, đối tác, khách hàng và của cả xã hội. TTC và cá nhân tôi sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững - có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Tôi tin rằng, với niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, các nữ doanh nhân Việt Nam hoàn toàn có thể dẫn dắt doanh nghiệp vươn tầm khu vực và quốc tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của "Bông hồng vàng" - vừa kiên cường, vừa nhân hậu, vừa sáng tạo không ngừng", bà cho biết thêm.

Được VCCI khởi xướng từ năm 2005, "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng" là giải thưởng cấp quốc gia duy nhất dành riêng để tôn vinh các doanh nhân nữ có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, có đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.