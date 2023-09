Huỳnh Dịch tái hiện vai diễn trong ‘Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý’

Huỳnh Dịch gây sốt khi tái diễn vai Lý Ngọc Hồ trong Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý WEIBO NV

Mới đây, Huỳnh Dịch bất ngờ cập nhật loạt ảnh trong tạo hình cổ trang giống nhân vật Lý Ngọc Hồ trong bộ phim truyền hình Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý chiếu năm 2000. Được biết, vai diễn này là bệ phóng giúp nữ diễn viên trở nên nổi tiếng và cũng gắn liền với tên tuổi của cô.

Theo Sohu, Huỳnh Dịch hóa thân thành Lý Ngọc Hồ nhân dịp ghi hình cho show Nghe nói là rất ngon. Đây là lần đầu tiên người đẹp tái hiện hình ảnh Lý Ngọc Hồ trước công chúng sau hơn 23 năm kể từ khi phim ra mắt.

Nữ diễn viên được khen ngợi vẫn xinh đẹp bất chấp tuổi tác WEIBO NV

Hình ảnh và thông tin Huỳnh Dịch tái diễn vai Lý Ngọc Hồ của Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi, đứng đầu top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Trung Quốc. Phía dưới bài đăng của Huỳnh Dịch tràn ngập bình luận tán thưởng cô vẫn xinh đẹp, trẻ trung không khác gì vẻ ngoài cách đây hơn 20.

Nhiều dân mạng cảm thán mỹ nhân 7X làm gợi nhớ đến Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khiến họ phải ngay lập tức đi xem lại phim. Trong khi đó, không ít ý kiến so sánh Lý Ngọc Hồ của Huỳnh Dịch và Lý Ngọc Hồ phiên bản mới do nữ diễn viên trẻ Điền Hi Vi thủ vai, khẳng định Huỳnh Dịch hoàn toàn "đè bẹp" đàn em về mọi mặt.

Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý giúp Huỳnh Dịch thăng hạng trong sự nghiệp POSTER PHIM

Ngoài Điền Hi Vi, Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý bản mới (Kiệu hoa hỉ sự) còn quy tụ dàn diễn viên kém nổi như Ngao Thụy Bằng, Triệu Thuận Nhiên, Bạch Băng Khả… Tác phẩm đang phát sóng bị chê là thua xa phiên bản cũ, tình tiết dài dòng, cảnh quay kém tự nhiên, tạo hình nhân vật xấu.

Việc Huỳnh Dịch tái diễn Lý Ngọc Hồ của Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý sau 23 năm càng khiến khán giả chán ngán phiên bản mới nhiều hơn.

Huỳnh Dịch vẫn hoạt động nghệ thuật ở tuổi U.50 WEIBO NV

Sinh năm 1977, Huỳnh Dịch từng là ngôi sao sáng trên màn ảnh Hoa ngữ với các bộ phim đình đám như: Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, Hoàn Châu cách cách 3, Ngọa hổ tàng long, Phong vân 2, Thiếu lâm võ nương… Tuy nhiên, sự nghiệp của cô trượt dài vì những bê bối đời tư: từ scandal theo đuổi Uông Vũ (bạn trai lúc bấy giờ của Triệu Vy) đến đám cưới chỉ sau 41 ngày hẹn hò với đại gia Khương Khải rồi cuộc hôn nhân ồn ào bên doanh nhân Hoàng Nghị Thanh cùng nhiều tai tiếng khác.

Hiện Huỳnh Dịch độc thân sau hai lần đứt gánh và vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng tiếng tăm không còn như xưa. Thời gian gần đây, ngôi sao Hoa ngữ này góp mặt trong các tác phẩm Thiên long bát bộ (bản 2021), Đương gia chủ mẫu, Các quý ông khu Đông Bát, Hoa mùa hạ… và thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3.