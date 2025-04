Huỳnh Như và Chelsea Lê bùng nổ, CLB nữ TP.HCM thẳng tiến chung kết

Nữ TP.HCM bay cao nhờ Huỳnh Như và Chelsea Lê

Màn so tài với Than Khoáng sản Việt Nam ở bán kết Cúp quốc gia (15 giờ 30 ngày 3.4) là thử thách lớn với đội nữ TP.HCM.

Huỳnh Như cùng đồng đội phải so tài đương kim vô địch giải đấu, với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và thiện chiến đến từ đất Mỏ. Ở trận bán kết Cúp quốc gia năm ngoái, nữ TP.HCM để hòa 1-1 trước Than Khoáng sản Việt Nam, rồi để thua 2-3 trên chấm đá luân lưu.

Tuy nhiên chỉ sau 3 tháng, cục diện đã thay đổi. CLB nữ TP.HCM đang hưng phấn sau khi thắng nữ Abu Dhabi Country để đoạt vé vào bán kết Cúp C1 châu Á ngay trong lần đầu tham dự.

Huỳnh Như tỏa sáng ẢNH: MINH TÚ

Đồng thời trong tay HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có Chelsea Lê, cầu thủ Việt kiều từng thi đấu ở giải bóng đá học đường Mỹ và chơi cực hay trong trận gặp Abu Dhabi Country ở Cúp C1 châu Á.

Trong màn so tài với Than Khoáng sản Việt Nam, Chelsea Lê đã để lại dấu ấn. Phút 15, Huỳnh Như thực hiện đường chuyền có độ xoáy cao loại bỏ bộ đôi trung vệ Lương Thị Thu Thương và Lê Thị Diễm My. Chelsea Lê di chuyển thông minh, vượt mặt tiền vệ Dương Thị Vân rồi dứt điểm cận thành hiểm hóc, mở tỷ số cho CLB nữ TP.HCM.

Đây không phải lần đầu, Chelsea Lê và Huỳnh Như tìm thấy nhau. Bộ đôi này có nhiều pha phối hợp ăn ý ở vòng bảng Cúp quốc gia, nhưng phải đợi đến trận này, sợi dây liên hệ giữa kinh nghiệm và sức trẻ mới thực sự rõ ràng.

Bàn thua sớm khiến CLB nữ Than Khoáng sản Việt Nam phải dồn lên. Song, trước hàng tiền vệ áp sát và đọc tình huống tốt của nữ TP.HCM, Than Khoáng sản Việt Nam lên bóng rất khó khăn. Diễm My cùng đồng đội chủ yếu giãn biên để chuyền dài, nhưng không tạo ra sóng gió do chất lượng các quả tạt không cao.

Vỡ trận

Sang hiệp 2, CLB nữ TP.HCM gia tăng áp lực và tiếp tục có bàn thắng. Phút 50, Huỳnh Như xé lưới đội nữ Than Khoáng sản Việt Nam bằng cú đá chân trái hiểm hóc tung nóc lưới, nhân đôi cách biệt cho nữ TP.HCM.

Đội nữ TP.HCM thẳng tiến chung kết ẢNH: MINH TÚ

Phút 58, lại là Huỳnh Như tỏa sáng, lần này là tình huống đặt lòng trên chấm 11 m để nâng tỷ số lên 3-0. Lúc này, CLB nữ Than Khoáng sản Việt Nam gần như không còn hy vọng.

CLB nữ TP.HCM tấn công áp đảo trong những phút cuối để ghi thêm 2 bàn, ấn định chiến thắng đậm đà 5-0.

Đè bẹp đương kim vô địch CLB nữ Than Khoáng sản Việt Nam, đội nữ TP.HCM tiến vào chung kết Cúp quốc gia. Đối thủ của Huỳnh Như và đồng đội là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa nữ Thái Nguyên T&T và nữ Hà Nam.