Huỳnh Như và đội nữ TP.HCM thua đau, không thể vào chung kết Cúp quốc gia

Huỳnh Như và nữ TP.HCM dừng bước

Màn so tài giữa CLB nữ TP.HCM và Than Khoáng sản Việt Nam là trận đấu tâm điểm ở bán kết Cúp quốc gia 2024. Đội nữ TP.HCM của Huỳnh Như đang là đương kim vô địch giải VĐQG, còn Than Khoáng sản Việt Nam là đương kim vô địch Cúp quốc gia. Đây cũng là hai đội nữ ổn định nhất hiện tại.

Tuy nhiên, nữ Than Khoáng sản Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn nhờ 3 chiến thắng ở vòng bảng, trong khi nữ TP.HCM chỉ có 4 điểm. Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi thi đấu thất vọng và thực tế chỉ đi tiếp bởi đội nữ Hà Nội I còn... chơi kém hơn. Do đó ở bán kết, Huỳnh Như và đồng đội đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ trẻ, khỏe và đang hưng phấn cao độ.



Đội nữ TP.HCM (áo đỏ) bị ép sân ẢNH: VFF

Than Khoáng sản Việt Nam nhanh chóng có ưu thế. Phút thứ 4, nhận đường chuyền dài vượt tuyến của Lê Thị Bảo Trâm, Trúc Hương thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho đội bóng vùng mỏ.

Nhưng lợi thế của đội nữ đất mỏ không được duy trì quá lâu. Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành, Nguyễn Thị Tuyết Ngân khống chế bóng và dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 1-1 cho nữ TP.HCM.

Trong hiệp 2, Than Khoáng sản Việt Nam tạo ra sức ép lớn lên phần sân của nữ TP.HCM. Dù vậy, Quách Thu Em thi đấu xuất sắc và giúp đội nhà bảo vệ tỉ số. Ngược lại, Tuyết Ngân và Huỳnh Như có một số pha dứt điểm đáng chú ý nhưng nữ TP.HCM cũng không có được bàn thắng.

Hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức, 2 đội bước vào loạt sút luân lưu. Than Khoáng sản Việt Nam xuất sắc thắng 3-2 và giành quyền vào chơi trận chung kết.

Cơ hội lịch sử cho Thái Nguyên T&T

Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Hà Nam và Thái Nguyên T&T. Toàn thắng ở bảng đấu "tử thần", Hà Nam nhập cuộc tự tin và chơi tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế. Dù vậy, họ sớm phải nhận gáo nước lạnh.

Ngay ở phút thứ 8, Trần Thị Nhung có đường chuyền thông minh để Bích Thùy thoát xuống dứt điểm ghi bàn trong thế đối mặt với thủ môn của Hà Nam.

Bích Thùy (phải) đưa Thái Nguyên T&T vào chung kết ẢNH: VFF

Không chấp nhận trận thua, Hà Nam vùng lên mạnh mẽ. Nhưng cô trò HLV Khánh Thu phải nhận thêm bàn thua vì lỗ hổng nơi hàng thủ. Phút 24, Bích Thùy tung cú sút uy lực khiến Trần Thị Trang vất vả cản phá, giúp Ngọc Minh Chuyên băng vào đệm bóng ở cự li gần nhân đôi cách biệt cho đại diện xứ chè.

Sang hiệp 2, Hà Nam chơi tốt hơn so với 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, các chân sút của đại diện phía bắc bỏ lỡ nhiều cơ hội. Hoàng Vân, Thanh Hiếu hay Tuyết Dung có lẽ chỉ biết tự trách mình bởi họ đã ở rất gần bàn thắng. Chung cuộc, Thái Nguyên T&T thắng đối thủ 2-0 và vào chơi trận chung kết.

Như vậy, chung kết sân chơi Cúp quốc gia ngày 9.12 nữ là màn tái ngộ giữa Thái Nguyên T&T và Than Khoáng sản Việt Nam.