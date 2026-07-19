Hy hữu: Lật ô tô trên cầu An Lạc, tài xế bất ngờ nhảy xuống kênh

Trưa 19.7.2026, một vụ lật ô tô trên cầu An Lạc (TP.HCM) đã xảy ra; đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, nam tài xế có biểu hiện bất thường đã bất ngờ nhảy xuống kênh nước bên dưới.