Hy hữu ở miền Tây: Hàng ngàn con chim én kéo về, người Cần Thơ chật vật

Cảnh tượng hiếm lạ ở miền Tây

Nhiều ngày qua, dọc tuyến đường Hai Bà Trưng, P.Phú Lợi, TP.Cần Thơ (trước đây là TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng), hình ảnh người dân dùng vòi xịt nước, bàn chải cọ rửa trước nhà đã trở nên quen thuộc. Nguyên nhân xuất phát từ việc chim én kéo về trú ngụ với số lượng lớn, để lại lượng phân dày đặc, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, buôn bán của người dân.

Chim én đậu kín dây điện trên đường Hai Bà Trưng suốt hơn 2 tháng qua ẢNH: DUY TÂN

Ghi nhận thực tế cho thấy, lòng đường, vỉa hè đường Hai Bà Trưng cùng một số tuyến lân cận như Nguyễn Huệ, Ngô Quyền, Cách mạng Tháng Tám, Phan Chu Trinh… nhiều đoạn trắng xóa phân chim, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Chỉ cần 2 ngày không dọn rửa, mùi hôi trở nên khó chịu hơn, nhất là vào ban ngày khi nắng lên.

Hàng ngàn con chim én kéo về trú ngụ, người dân Cần Thơ ám ảnh

Theo người dân địa phương, hiện tượng chim én xuất hiện dày đặc tại khu vực này bắt đầu khoảng hơn 2 tháng trước. Cứ khoảng 18 giờ 30 mỗi ngày, hàng ngàn con chim én bay lượn vòng trên bầu trời, sau đó đồng loạt đậu kín các sợi dây điện, cáp viễn thông dọc tuyến đường Hai Bà Trưng. Sáng sớm hôm sau, chúng bay đi kiếm ăn, để lại "dấu tích" là lượng phân phủ kín mặt đường, vỉa hè, lan can nhà dân và cả xe cộ.

Lòng đường và vỉa hè nhiều tuyến phố trung tâm phường Phú Lợi trắng xóa phân chim, bốc mùi hôi khó chịu ẢNH: DUY TÂN

Ban đầu, nhiều người tỏ ra thích thú trước cảnh chim én tụ về giữa đô thị, hiện tượng hiếm thấy ở miền Tây. Tuy nhiên, khi số lượng chim ngày càng tăng và kéo dài liên tục, sự thích thú nhanh chóng nhường chỗ cho mệt mỏi, lo lắng và khổ sở.

Bà Nguyễn Hiền (50 tuổi, ngụ P.Phú Lợi) cho biết: "Ngày nào cũng phải rửa. Sáng rửa xong thì chiều chim lại về, sáng hôm sau lại dơ bẩn như cũ. Phân chim rất hôi, tôi sợ ảnh hưởng sức khỏe lắm".

Những đoạn chim đậu, thải phân rơi rớt rất nhiều ẢNH: DUY TÂN

Do "bãi đáp" dài khoảng 1 km trên đường Hai Bà Trưng đã quá tải, chim én đậu lan sang các tuyến đường lân cận như Nguyễn Văn Trỗi, 30 Tháng 4… khiến phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Buôn bán lao đao vì phân chim én

Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, hiện tượng chim én trú ngụ dày đặc khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ rơi vào cảnh ế ẩm. Bà Trần Thị Hồng (45 tuổi), người bán vé số tại góc đường Hai Bà Trưng, cho biết thời gian đầu thấy chim về nhiều thì lạ mắt, nhưng càng về sau càng không chịu nổi. "Chim đậu quá đông, phân rơi liên tục xuống chỗ ngồi. Khách thấy vậy cũng ngại ghé mua vé số, sợ dính phân. Tôi phải dựng dù lớn để che, nhưng cũng chỉ đỡ phần nào".

Phân chim én phủ kín lòng đường ẢNH: DUY TÂN

Tương tự, bà Trần Tú, hộ kinh doanh bánh mì trên tuyến đường Hai Bà Trưng, cho hay việc buôn bán bị ảnh hưởng rõ rệt: "Chim đậu kín dây điện, ngày nào cũng vậy. Khách sợ bị phân rơi trúng đầu nên ngại ghé mua. Có người vừa dừng xe là giục làm nhanh để đi liền, không dám đứng lâu. Có người bị dính phân rồi nên lần sau không quay lại nữa. Quét dọn hoài cũng không xuể, sáng rửa thì chiều lại bẩn tiếp".

Theo các tiểu thương, việc phải căng bạt, che dù suốt đêm chỉ là giải pháp tình thế, vừa tốn công vừa ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Người dân treo bịch ni lông để đuổi chim én ẢNH: DUY TÂN

Trước tình trạng trên, nhiều người dân tự tìm cách xua đuổi chim én. Dọc tuyến đường, không khó để bắt gặp cảnh các túi ni lông đủ màu được cột thành chùm, treo gần khu vực chim thường đậu. Có hộ còn treo diều trên lầu nhà cho bay lơ lửng nhằm tạo chuyển động xua chim.

Tuy nhiên, theo người dân, các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, chim én vẫn quay lại đậu dày đặc sau một thời gian ngắn.

Nhiều người dân cho biết họ không phản đối việc chim én sinh sống, nhưng mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp phù hợp, vừa bảo vệ môi trường sinh thái, vừa hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và hoạt động kinh doanh của người dân.

Trong khi chờ phương án lâu dài, người dân dọc các tuyến đường trung tâm phường Phú Lợi chấp nhận "sống chung" với chim én, mỗi ngày phải cọ rửa, che chắn, xoay xở để duy trì sinh hoạt và mưu sinh.